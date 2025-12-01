Trưa 1/12, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur xác nhận, Công an xã đang khẩn trương xác minh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Trước đó, đêm 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái khoảng 9 tuổi bị xích chân vào vật nặng. Cháu bé bị nhốt trong căn phòng bừa bộn đồ đạc và rác thải. Do bị xích, bé gái phải ăn uống, ngủ và đi vệ sinh ngay tại chỗ.

Ngay sau khi đăng tải, sự việc đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Lãnh đạo xã Ea Ktur thông tin thêm, cháu bé mồ côi mẹ, hiện sống cùng bố.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định người bố chính là đối tượng đã xích chân con gái. Công an đang vào cuộc điều tra, xử lý theo đúng quy định.