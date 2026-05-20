MS 2026.130

Bé Hồ Thị Bảo Ngân (9 tuổi, con gái chị Bông) trú tại thôn Trà Va, xã Phước Trà. Là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, hơn 4 năm qua, cô bé người Ca Dong này đã từng ngày chống chọi với căn bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia).

Nhỏ thó, gầy gò, nặng chưa tới 20kg, tuổi thơ của Ngân gắn liền với những chuyến xuống bệnh viện truyền máu định kỳ để duy trì sự sống.

Ngân là con đầu của vợ chồng chị Đinh Thị Bông (SN 1996) và anh Hồ Văn Đinh (SN 1996). Chị Bông là người Hrê, quê ở xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi; còn anh Đinh là người Ca Dong ở thôn Trà Va, xã Phước Trà. Sau khi kết hôn năm 2016, anh chị sinh được hai người con, em trai của Ngân nay mới 6 tuổi.

Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào nghề đập vỏ keo thuê. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập bấp bênh, hôm nào có người thuê thì có tiền mua gạo, hôm nào không có việc lại chật vật lo từng bữa ăn.

Chị Đinh Thị Bông luôn thấp thỏm, gia đình không có tiền chạy chữa cho con

Căn nhà gỗ gia đình chị Bông đang ở được dựng trên phần đất cha mẹ cho đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Mỗi khi mưa lớn, nước dột khắp nơi, cả nhà phải mang chậu thau ra hứng.

Bên trong căn nhà nhỏ gần như không có vật dụng gì đáng giá. Ngân cũng không có nổi một góc học tập riêng. Mỗi tối, cô bé thường trải vở xuống nền nhà để học dưới ánh đèn vàng hiu hắt.

Dù sức khỏe yếu, Ngân vẫn tranh thủ phụ giúp cha mẹ việc nhà. Những hôm cha mẹ đi làm thuê từ sáng sớm, cô bé ở nhà nấu cơm, rửa chén, quét nhà rồi chăm em trai nhỏ.

Biến cố ập đến khi Ngân vừa bước vào đầu năm lớp 2. Một lần đang học ở trường, em bất ngờ ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ kết luận Ngân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Theo chỉ định của bác sĩ, Ngân phải được theo dõi sức khỏe thường xuyên, dùng thuốc và truyền máu định kỳ hàng tháng. Nếu việc truyền máu bị gián đoạn, tình trạng thiếu máu kéo dài có thể khiến Ngân kiệt sức, chậm phát triển thể chất và tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Thế nhưng, với gia đình nghèo ở nơi miền núi xa xôi, việc đưa con đi điều trị đúng lịch chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có thời điểm không xoay xở nổi tiền, vợ chồng chị Bông đành để con ở nhà, 3-4 tháng mới đưa đi tái khám và truyền máu một lần.

Những lúc cơ thể thiếu máu, da Ngân tái xanh, người lả đi vì mệt, thỉnh thoảng còn ngất xỉu khiến cha mẹ nhiều đêm thức trắng.

Mỗi lần xuống bệnh viện, dù có bảo hiểm y tế, gia đình vẫn phải lo tiền xe cộ, ăn uống và nhiều khoản phát sinh khác. Thu nhập từ nghề làm thuê bữa có bữa không khiến những chuyến đi viện của con trở thành nỗi lo thường trực, vượt quá khả năng của đôi vợ chồng nghèo.

“Bác sĩ dặn phải đưa con đi truyền máu đều đặn, nếu không sẽ nguy hiểm. Nhưng có lúc trong nhà không còn đồng nào, nhìn con xanh xao, nằm mệt một chỗ mà tôi đứt ruột. Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi lại phải đi vay mượn khắp nơi để đưa con xuống bệnh viện”, chị Bông nghẹn ngào.

“Mai con còn được đi học không?”

Có lần đang ngồi học bài, Ngân bất ngờ ngã gục xuống nền nhà khiến cả gia đình hoảng hốt. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô bé hỏi mẹ không phải mình bị làm sao, mà là: “Mai con còn được đi học không?”.

Câu hỏi ngây thơ ấy khiến người mẹ nghèo lặng người.

“Vợ chồng tôi học ít, nghèo khổ cũng quen rồi. Chỉ thương con còn nhỏ mà mang bệnh tật, không biết tương lai sẽ ra sao…”, chị Bông nói trong nước mắt.

Nhiều năm liền, Ngân đạt danh hiệu học sinh tiên tiến dù tuổi thơ gắn nhiều với bệnh viện.

Dù thường xuyên đau đớn, mệt mỏi, Ngân vẫn rất ham học. Suốt 4 năm liền, cô bé đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Trong góc nhỏ của căn nhà cũ, em cẩn thận giữ từng quyển vở, từng cây bút như những tài sản quý giá nhất của mình.

“Con muốn làm cô giáo để dạy chữ cho mấy em nhỏ ở bản. Con chỉ mong mình khỏe để được đi học mãi thôi…”, Ngân lí nhí nói rồi ôm chồng sách cũ vào lòng.

Nghe con nói, chị Bông lặng người. Bản thân chị và chồng đều phải nghỉ học sau lớp 9 vì hoàn cảnh quá khó khăn. Bởi vậy, điều anh chị mong mỏi nhất là các con được học hành đến nơi đến chốn để có tương lai tốt hơn, không phải sống cơ cực như cha mẹ.

Sau mỗi buổi học, Ngân lại cẩn thận xếp sách vở vào chiếc cặp cũ đã bạc màu. Mong muốn giản dị của cô bé là được khỏe mạnh để ngày nào cũng được đến trường. Nhưng trước mắt, điều Ngân cần hơn cả là có đủ điều kiện để tiếp tục điều trị bệnh.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Tạ Hữu Hành - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trà Va cho biết, gia đình bé Ngân thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương.

“Gia đình không có ruộng nương, không có nguồn thu nhập ổn định, chỉ sống bằng nghề làm thuê. Trong khi đó, cháu Ngân mắc bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng đều phải xuống bệnh viện điều trị nên chi phí rất tốn kém. Rất mong các nhà hảo tâm, cộng đồng chung tay giúp đỡ để cháu Ngân có điều kiện tiếp tục điều trị và được đi học”, ông Hành chia sẻ.

Bạn đọc giúp bé Hồ Thị Bảo Ngân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.130 (Hồ Thị Bảo Ngân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đinh Thị Bông (mẹ của bé Ngân) theo địa chỉ: thôn Trà Va, xã Phước Trà, TP Đà Nẵng. Số điện thoại: 0974.634.430

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.