Trong lúc đi làm về, ông Nguyễn Thái Tám và bà Lê Thị Thu Hà (trú tại thôn Vĩnh Phước, xã Nam Gianh), khi đi qua hầm chui dân sinh thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua thôn Vĩnh Phước, đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại bên đường.

Tại hiện trường, cháu bé nằm trong một chiếc giỏ nhựa màu đỏ đặt dưới hầm chui, bên cạnh có một số vật dụng như hộp sữa bột, bình sữa, chăn nhỏ màu vàng nhạt cùng quần áo và bỉm tã dành cho trẻ sơ sinh.

Cháu bé bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, ông Tám và bà Hà đã đưa cháu bé về nhà chăm sóc tạm thời, đồng thời trình báo sự việc cho UBND xã Nam Gianh và Công an xã.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé là bé trai, nặng khoảng 3,3kg, ước chừng từ 3–5 ngày tuổi. Qua kiểm tra, sức khỏe của cháu ổn định và không phát hiện dấu hiệu thương tích trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Nam Gianh đã cử cán bộ đến lập biên bản ghi nhận sự việc và phát thông báo tìm kiếm cha, mẹ ruột hoặc người thân của cháu bé.

Chính quyền địa phương cho biết, nếu sau 7 ngày kể từ khi thông báo mà không có người đến nhận, UBND xã sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.