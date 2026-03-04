Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h ngày 4/3, bà Nguyễn Thị Sóng (SN 1957, trú tại thôn Ia Sâm, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà.

Thời điểm phát hiện, bé nặng 5,9kg, cao 64cm, có thể bú sữa bình, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu đau ốm hay quấy khóc. Ảnh: CTV

Thời điểm này, em bé mặc áo màu vàng, đội mũ trắng, mặc quần đùi sọc vàng, được đặt trong một giỏ xách nhựa màu hồng. Bên trong giỏ còn có một số quần áo và một hộp sữa bột.

Qua kiểm tra ban đầu, bé nặng 5,9kg, cao 64cm, có thể bú sữa bình, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu đau ốm hay quấy khóc.

Đáng chú ý, trong giỏ xách còn có một mẩu giấy với nội dung: “Ngày 4 tháng 3 năm 2026. Cháu là học sinh cấp 3, do ngu ngốc, dại dột mà lỡ dại nên đã mang thai và sinh ra em bé. Cháu không muốn gia đình biết và cũng không muốn nghỉ học, cháu không có khả năng nuôi con. Cháu cầu xin ông bà, cô chú, anh chị làm ơn, làm phước nuôi bé giúp cháu. Con cháu là bé trai, sinh ngày 16/01/2026. Cháu xin cảm ơn ạ!”.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Ia Hrú đã chỉ đạo Trạm Y tế xã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ, đồng thời niêm yết công khai thông tin về việc phát hiện trẻ bị bỏ rơi tại trụ sở UBND xã để tìm thân nhân.

Mẩu giấy viết tay tiết lộ thông tin về người mẹ. Ảnh: CTV

Chính quyền địa phương cũng giao bộ phận Văn hóa – Xã hội tham mưu UBND xã thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ ban đầu đối với hộ gia đình tạm thời nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi.

Hiện bé trai được giao cho bà Nguyễn Thị Sóng tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian UBND xã Ia Hrú hoàn thiện các thủ tục theo quy định.