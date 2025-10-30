Trưa 30/10, ông Đoàn Quang Diện – Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) thông tin: Khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh trong căn nhà hoang gần Nhà văn hoá thôn Phương An.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé còn nguyên dây rốn, nặng hơn 3kg, được quấn bằng một chiếc khăn mỏng và đặt trong thùng giấy.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang được đưa vào bệnh viện chăm sóc. Ảnh: CTV

Công an xã Triệu Cơ sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân đã đưa cháu bé đến bệnh viện để chăm sóc. Tại bệnh viện, bác sĩ đã cắt dây rốn, sưởi ấm và thực hiện các biện pháp chăm sóc cần thiết cho cháu bé.

Ông Đoàn Quang Diện cho biết, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với người dân và bệnh viện tiếp tục chăm sóc, đồng thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định.