Chiều 25/5, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 25/5, trong thời điểm thời tiết tại địa phương nắng nóng, người dân phát hiện một bé gái mới sinh, chưa cắt dây rốn, bị bỏ rơi tại tổ 17, thôn Phú Nhuận 2, xã Thu Bồn.

Ngay sau đó, người dân trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi. Ảnh: T.B

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Thu Bồn đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để sơ cứu, chăm sóc ban đầu. Sau đó, cháu bé được tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam để được chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Được biết, bé gái nặng hơn 3kg, hiện sức khỏe đã ổn định.

Bé đang được chăm sóc chu đáo và nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ mọi người. Ảnh: T.B

UBND xã Thu Bồn đã phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có thông tin về cha, mẹ của trẻ, địa phương sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan theo quy định.







