Sáng 17/10, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa cứu sống một bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim kết hợp bất thường mạch vành hiếm gặp. Đây là ca bệnh thứ 13 trên thế giới được ghi nhận trong y văn.

Theo đó, bé gái T.T.A (11 tuổi, ngụ An Giang) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái và sốt cao sau khi chạy 300m tập thể dục buổi sáng. Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ ghi nồng độ oxy máu của bệnh nhi chỉ còn 84%, mạch và huyết áp không đo được.

Ngay lập tức, bé A. được đặt nội khí quản thở máy ngay lập tức, sử dụng nhiều loại thuốc vận mạch và kháng sinh. Trong quá trình hồi sức, bệnh nhi đã ngưng tim một lần. Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao nghiêm trọng, phổi phù phổi cấp, tim giãn và giảm chức năng co bóp với phân suất tống máu chỉ còn 33% (bình thường 60-80%).

Sau 4 ngày điều trị, bé A. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây, trẻ được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, viêm phổi và phù phổi. Ê-kíp điều trị tiếp tục cho bệnh nhi thở máy, vận mạch nhiều loại thuốc, hội chẩn cân nhắc chỉ định ECMO (tim phổi nhân tạo).

Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng trẻ cải thiện dần, giảm được thuốc vận mạch, viêm phổi đỡ hơn, được tập cai máy thở và rút nội khí quản thành công. Tuy nhiên, sau khi rút ống thở, bệnh nhi đột nhiên tái phát thở mệt, tím tái, phổi ran ẩm nhiều và tái phù phổi cấp, phải đặt lại nội khí quản thở máy, tiếp tục vận mạch và lợi tiểu.

Khi siêu âm tim, chụp CTA và chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ phát hiện bất thường nghiêm trọng: Động mạch vành trái của bệnh nhi xuất phát từ xoang vành phải (bình thường phải xuất phát từ xoang vành trái) và đi xuyên qua thành động mạch chủ.

Đây là dị dạng động mạch vành cực kỳ hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở khoảng 0,1% dân số. Dạng bất thường này đặc biệt nguy hiểm vì nguy cơ cao gây đột tử do tim ở trẻ em và vận động viên.

Ê-kíp phẫu thuật tim quyết định sửa chữa mạch vành cho bé bằng phẫu thuật tuần hoàn ngoài cơ thể. Khi cắt ngang động mạch chủ lên, phát hiện xoang vành phải có 3 lỗ đổ, trong đó động mạch vành trái xuất phát từ vị trí bất thường - đi xuyên thành động mạch chủ một đoạn dài trước khi thoát ra xoang vành trái.

Ngoài ra, các bác sĩ tiến hành xẻ mái đoạn nội thành động mạch vành trái, làm rộng lỗ thoát và khâu phục hồi động mạch chủ cho bệnh nhi. Sau mổ, tim xuất hiện rung thất, được sốc điện 40J và trở lại nhịp bình thường. Siêu âm kiểm tra cho kết quả tốt. Hiện bé phục hồi hoàn toàn, cai máy thở thành công, tỉnh táo và thở bình thường. Đây là ca thứ 13 trên thế giới được ghi nhận.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ đột ngột than mệt khi gắng sức, chạy thể dục hoặc ngất, phụ huynh cần lập tức đưa con đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để kiểm tra.

Việc phát hiện sớm các bất thường về tim và mạch máu tim như mạch vành, động mạch chủ, động mạch phổi, các van tim và rối loạn dẫn truyền tim sẽ giúp can thiệp xử trí kịp thời, cứu sống trẻ.