Sau khi uống thuốc phá thai, chị đau bụng dữ dội, vào Bệnh viện Nam Thăng Long sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tối 9/10.

Tại đây, BSCKII Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản Phụ khoa cơ sở 2, cùng ê-kíp trực đã nhanh chóng thăm khám và phát hiện thai không trong buồng tử cung mà trong ổ bụng, có dịch máu góc gan, góc lách. Chẩn đoán bệnh nhân vỡ tử cung nhanh chóng được đưa ra.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật cấp cứu trong đêm, nhờ đó qua cơn nguy kịch. Hiện, chị được theo dõi tại khoa Sản thường (A3), sức khỏe dần ổn định.

Ca mổ diễn ra ngay trong đêm cứu thành công người phụ nữ trẻ bị vỡ tử cung. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cho biết phá thai nội khoa (dùng thuốc) chỉ an toàn khi thai dưới 7 tuần, làm tổ trong tử cung và được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ. Thai lớn hoặc chết lưu nếu tự ý dùng thuốc có thể gây băng huyết, nhiễm trùng, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Tạ Việt Cường khuyến cáo các thai phụ tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc làm theo hướng dẫn trên mạng khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. "Mỗi cơ địa, mỗi tình huống thai kỳ là khác nhau, việc dùng thuốc không đúng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Cường nhấn mạnh.