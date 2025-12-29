Báo VietNamnet vừa kết chuyển số tiền 74.885.736 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp đỡ bé Hoàng Văn Trường (SN 2021, ở xóm Liên Minh, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) – nhân vật trong bài viết: “Nỗi khốn khổ của gia đình: Bố mẹ chồng tai biến, con trai 4 tuổi bị ung thư máu”.

Được bạn đọc giúp đỡ, Trường lại có thêm hy vọng và điều kiện để tiếp tục chữa bệnh

Tháng 5/2025, phát hiện trên lông mày của Trường có một nốt mụn nhỏ, chị Nguyễn Thị Nga đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ cho biết con có khối u bất thường. Tin dữ ập đến, Trường được chuyển gấp lên Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Tại đây, kết quả xét nghiệm và sinh thiết cho biết, bé bị ung thư máu.

Sau đó, cậu bé 4 tuổi đã trải qua ca phẫu thuật tại khoa Ngoại đầu cổ. Sau mổ, Trường bước vào hành trình điều trị hóa chất khắc nghiệt với 8 đợt truyền liên tiếp.

Hai vợ chồng chị Nga quanh năm chỉ làm ruộng, chỉ đủ ăn. Từ ngày theo con trai vào viện, hai đứa nhỏ còn lại do chồng chị ở nhà chăm nom. Chi phí điều trị ung thư quá lớn khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần.

Sau khi hoàn cảnh của bé Trường được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc trong và ngoài nước. Số tiền 74.885.736 đồng của bạn đọc giúp đỡ bé Trường đã được chuyển đến tận tay gia đình.

Chị Nga xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình lúc khó khăn hoạn nạn.

“Hiện tại con đang ở nhà uống thuốc để đợi phác đồ điều trị tiếp theo. Số tiền này của mọi người giúp đỡ, con lại có thêm hy vọng và điều kiện để tiếp tục chữa bệnh”, chị Nga chia sẻ.