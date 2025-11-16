MS 2025.310

Trong căn nhà nghèo nằm lọt thỏm giữa xóm nhỏ Liên Minh, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, hai ông bà chỉ mới ngoài 50 tuổi nhưng đều bị tai biến, mất hoàn toàn sức lao động. Họ quanh quẩn trong nhà, mọi sinh hoạt phải dựa vào người thân hỗ trợ. Bên cạnh đó là hai đứa trẻ còn đang tuổi đến trường, ngóng chờ từng bữa ăn đạm bạc khi bố đi làm ruộng về, còn mẹ thì triền miên ở bệnh viện chăm em trai đang bạo bệnh.

Mỗi lần truyền hoá chất, bé Trường gần như kiệt sức vì không ăn uống được

Đó là hoàn cảnh đầy bi thương của gia đình bé Hoàng Văn Trường (SN 2021). Chưa đầy nửa năm trở lại đây, biến cố liên tiếp ập đến khiến cuộc sống của gia đình bé Trường vốn nghèo khó nay càng cùng quẫn hơn. Tiếng thở yếu ớt của đứa trẻ mới 4 tuổi dường như không thể át được nỗi đau từ căn bệnh hiểm nghèo đang từng ngày giày vò cơ thể bé bỏng.

Chị Nguyễn Thị Nga (mẹ bé Trường) kể: Ngày 6/5/2025, phát hiện trên lông mày của con có một nốt mụn nhỏ, chị đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ cho biết con có khối u bất thường. Tin dữ ập đến, Trường được chuyển gấp lên Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Tại đây, kết quả xét nghiệm và sinh thiết cho biết, bé bị ung thư máu.

Chỉ trong nửa tháng, cậu bé 4 tuổi đã phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên tại khoa Ngoại đầu cổ. Sau mổ, Trường bước vào hành trình điều trị hóa chất khắc nghiệt với 8 đợt truyền liên tiếp.

Những ngày đầu tiên, cơ thể bé suy kiệt, thiếu máu, tiểu cầu giảm mạnh. Trường phải chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị chuyên khoa và tiến hành lọc máu rồi lại trở về Bệnh viện K tiếp tục điều trị hóa trị.

Mỗi dòng hoá chất truyền vào cơ thể, bé Trường vừa mang theo hy vọng nhưng đồng thời phải chịu những cơn đau quặn thắt. “Con thường xuyên bị nhiễm khuẩn nặng, phải vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới truyền máu, truyền tiểu cầu, liên tục đối mặt với xuất huyết tiêu hóa. Những cơn sốt cao kéo dài khiến đôi mắt con lờ đờ, hơi thở yếu ớt, cơ thể gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Mỗi lần nhìn con, tôi như đứt từng khúc ruột”, chị Nga nghẹn ngào.

Những ngày điều trị ở Hà Nội, bé Trường hầu như không thể ăn uống, chỉ nhấp vài ngụm sữa để cầm hơi. Mỗi lần truyền đạm hay hóa chất, bé lại nôn thốc nôn tháo, rồi lịm đi trong vòng tay mẹ. Chứng kiến con vật lộn với cơn đau, chị Nga chỉ biết lặng lẽ khóc.

Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, tiếng máy truyền dịch xen lẫn tiếng rên yếu ớt của Trường trở thành âm thanh quen thuộc. Đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi của cậu bé.

Từ ngày con trai mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chị Nga lâm cảnh kiệt quệ, bao nhiêu tiền bạc dồn hết cho con chữa bệnh.

Hai vợ chồng chị quanh năm chỉ làm ruộng, chỉ đủ ăn. Từ ngày theo con trai vào viện, hai đứa nhỏ còn lại do chồng chị ở nhà chăm nom. Chi phí điều trị ung thư quá lớn khiến gia đình rơi vào cảnh vay nợ hơn 35 triệu đồng, chưa kể chi phí thuốc men, ăn ở, đi lại mặc dù gia đình chị cũng được nhà ngoại hỗ trợ rất nhiều.

Trớ trêu thay, ông bà nội của Trường cũng đang bị tai biến. Ông nội liệt một bên tay, cả hai ông bà phải có người hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày. Tất cả đổ dồn lên đôi vai gầy của vợ chồng chị Nga trong khi nguồn thu hầu như không có.

Ông Trần Văn Lượng, xóm trưởng xóm Liên Minh, cho biết: “Cháu Hoàng Văn Trường, con chị Nguyễn Thị Nga là công dân của địa phương. Cháu không may mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị dài ngày. Gia đình thuộc diện khó khăn, bố mẹ chồng chị Nga đều bị tai biến, nay thêm con mắc bệnh nên họ đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ”.

Bố mẹ đều bị tai biến không còn khả năng lao động, con trai thì mắc ung thư máu khiến vợ chồng chị Nga lâm vào cảnh khánh kiệt, không còn lo nổi chi phí chữa bệnh cho con trai

Căn bệnh ung thư quái ác đang bòn rút từng ngày sức lực của cậu bé mới chỉ 4 tuổi. Gia đình nghèo không còn khả năng xoay xở. Bé Trường và gia đình đang rất mong nhận được sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để vượt qua giai đoạn khó khăn này.