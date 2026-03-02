MS 2026.052

Giành giật sự sống từ trong bụng mẹ

Nguyên An sinh ngày 03/03/2025 tại xóm Đông Nam, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An. Từ khi còn trong bụng mẹ, bé đã phải đối diện căn bệnh tim bẩm sinh và u máu ở gan. Khi mang thai bé An ở tuần thứ 28, chị Trần Thị Thu Hiền (SN 1995) bàng hoàng nhận tin dữ qua lần siêu âm tại một phòng khám gần nhà.

Bé Nguyễn Văn Nguyên An bị bệnh tim bẩm sinh, chưa đầy 1 tuổi đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật

Những tháng cuối thai kỳ của chị là chuỗi ngày thấp thỏm, lo âu. “Nhiều đêm tôi không ngủ được vì sợ con không kịp được làm người”, chị nghẹn ngào.

Ngày bé An cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, ngay lập tức bé phải cấp cứu. Sau hai tuần điều trị, con được về nhà nhưng không lâu sau đó, khi bé An chưa đầy một tháng tuổi đã phải chuyển ra Bệnh viện Tim Hà Nội để điều trị do lỗ thông liên thất quá lớn.

Nhưng hành trình gian nan chưa dừng lại ở đó. Khối u ở gan của bé chưa xác định được lành hay ác tính nên bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bé An đã trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên.

Tuy nhiên, hy vọng vừa nhen lên đã lại tắt lịm. Miếng vá tim của bé An không hoạt động vì tình trạng suy tim nặng. Bác sĩ buộc phải mổ cấp cứu lần hai để tháo bỏ miếng vá. Sau hơn một tháng nằm hồi sức tích cực, bé mới được về nhà.

Ngày 16/01/2026, bé An tiếp tục mổ lần thứ ba do lỗ thông liên thất bị hở. Từ sau lần mổ thứ 3 này, tim bé vẫn suy yếu nghiêm trọng, miếng vá chưa thể hoạt động, và các bác sĩ đang hội chẩn để tiến hành ca mổ lần thứ tư.

Gia đình kiệt quệ

Từ ngày bé An chào đời, gia đình đã dốc hết tiền bạc để cứu bé nhưng hiện giờ vẫn tính mạng của bé vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Hoàn cảnh gia đình chị Hiền cũng rất éo le.

Sau lần mổ thứ 3, tim bé An vẫn suy yếu, các bác sĩ đang hội chẩn để tiến hành ca mổ lần thứ tư

Chồng chị Hiền là anh Nguyễn Văn Mùi (SN 1991) làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Ngoài bé An, vợ chồng chị còn có một bé trai là Nguyễn Văn Nguyên Vũ (SN 2019). Bé Vũ thường xuyên ốm vặt và gần đây bị chảy máu dạ dày.

Hai con nhỏ cùng lúc đau ốm, mọi khoản chi tiêu dồn cả vào viện phí, thuốc men và những chuyến đi lại giữa Nghệ An – Hà Nội khiến vợ chồng chị Hiền kiệt quệ cả sức khoẻ lẫn tiền bạc.

Đến nay, chi phí điều trị cho bé An đã vượt quá 100 triệu đồng. Số tiền này gia đình chị Hiền phải vay mượn khắp nơi, trong khi phía trước vẫn là ca phẫu thuật tim lần thứ tư phức tạp với chi phí dự kiến rất tốn kém.

“Chưa đầy 1 tuổi mà con đã mổ 3 lần. Tôi chỉ mong con khỏe mạnh, được nghe tiếng con cười trong nhà. Giờ chờ mổ lần 4 mà lòng tôi như lửa đốt”, chị Hiền rưng rưng.

Ông Lê Minh Hệ, Xóm trưởng xóm Đông Nam xác nhận: Hoàn cảnh gia đình chị Hiền rất khó khăn. Hai vợ chồng đi làm thuê thu nhập thấp, bé An mắc bệnh tim bẩm sinh, phải điều trị rất tốn kém, mong cộng đồng dang tay giúp đỡ để bé An có cơ hội sống.

Trái tim bé nhỏ của Nguyên An đã kiên cường vượt qua nhiều lần sinh tử. Nhưng chặng đường phía trước vẫn còn đầy thử thách. Gia đình lúc này chỉ còn biết bấu víu vào hy vọng và sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, để bé có cơ hội được lớn lên bình yên như bao đứa trẻ khác.

Bạn đọc giúp bé Nguyễn Văn Nguyên An có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.052 (bé Nguyễn Văn Nguyên An) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Trần Thị Thu Hiền (mẹ bé An) theo địa chỉ: Xóm Đông Nam, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0978559058.