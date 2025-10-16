Liên quan đến vụ mô tô phân khối lớn va chạm với xe máy ở Hà Nội, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết và kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với hai tài xế.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Phan Tây Nhạc. Ảnh: Đ.C

Cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 6 nhanh chóng đến hiện trường, giải quyết tai nạn. Ảnh: Đ.C

Theo đó, khoảng 21h20 ngày 15/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) nhận được tin báo về vụ tai nạn giữa 2 xe máy trên đường Phan Tây Nhạc (phường Xuân Phương, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh L.H. (SN 1995, trú tại xã Phù Đổng, Hà Nội) điều khiển mô tô mang biển số 29A1-001.XX, đi trên đường Phan Tây Nhạc (hướng từ tỉnh lộ 70 đi Lê Quang Đạo). Đến khu vực cột đèn chiếu sáng số XP7/T2/28, xe của anh H. va chạm với xe máy mang biển số 99D1-370.XX do anh T.X.A. (SN 2001, trú tại xã Văn Môn, Bắc Ninh) điều khiển, đang chở theo chị Đ.T.P. (SN 2006, trú tại xã Phù Khê, Bắc Ninh).

Chiếc xe do anh T.X.A. điều khiển. Ảnh: Đ.C

Xe phân khối lớn do anh L.H. điều khiển. Ảnh: Đ.C

Cú va chạm mạnh khiến chị P. bị đứt rời bàn chân trái, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng. Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp cùng Công an phường Xuân Phương để thụ lý, giải quyết vụ tai nạn.

"Qua kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với hai người điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm", đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.