Tối 20/10, các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.H.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 10h55 ngày 20/10, tại làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy, chiều từ Long Biên đi Minh Khai, đoạn thuộc địa phận phường Long Biên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy làm một người tử vong là bà N.T.V.X. (SN 1963, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) và Công an phường Long Biên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, rà soát camera, nhân chứng, xác minh sự việc. Đồng thời lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố cũng triển khai rà soát xung quanh nhưng chưa phát hiện được ai nhảy cầu.

Sau vụ việc, một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi gây tai nạn làm một người tử vong. Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin trên là không chính xác.

Công an phường Long Biên đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Công an Hà Nội khuyến cáo, các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.