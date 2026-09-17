Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống bệnh nhân N.V.B (64 tuổi, Thanh Sơn, Phú Thọ) bị ngừng tuần hoàn 2 lần liên tiếp nhờ quy trình báo động đỏ toàn viện và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa chuyên sâu.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp không điều trị, nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, lơ mơ.

Khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, ông B. xuất hiện đau ngực kèm theo khó thở, ý thức lơ mơ không tỉnh táo, được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực.

Tại đây, người bệnh đột ngột xuất hiện ngừng tuần hoàn nên được đặt nội khí quản, thở máy, dùng vận mạch rồi chuyển tuyến. Khi đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông B. hôn mê sâu, thở máy và tiếp tục ngừng tuần hoàn lần hai.

Nam bệnh nhân trước giờ xuất viện. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ lập tức kích hoạt báo động đỏ, sốc điện, dùng vận mạch liều cao cho người bệnh.

Qua hội chẩn đa chuyên khoa, ông B. được chỉ định chụp mạch số hóa xóa nền DSA, phát hiện tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành nuôi tim. Dù ca can thiệp gặp nhiều khó khăn do toan chuyển hóa nặng và rối loạn nhịp, nguyên nhân nhồi máu đã được giải quyết.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch, sốc sau can thiệp, huyết áp phụ thuộc vận mạch liều cao và phù phổi cấp. Ông được chỉ định lọc máu liên tục và đặt PICCO (theo dõi huyết động nâng cao) để tối ưu hóa huyết động, điều chỉnh toan kiềm.

Sau 3 ngày, ông B. rút ống nội khí quản và sau 8 ngày điều trị đã hoàn toàn khỏe mạnh, không để lại di chứng thần kinh trước khi xuất viện.