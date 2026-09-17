ThS, BS CKI Lưu Thúy Quỳnh, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, đái tháo đường type 2 là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất hiện nay, với tốc độ gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện cả nước có khoảng 5 triệu người mắc đái tháo đường, trong đó hơn 50% số trường hợp chưa được chẩn đoán. Đáng chú ý, số người phát hiện bệnh khi đã xuất hiện các biến chứng về tim mạch, thận, mắt hoặc thần kinh chiếm tỷ lệ đáng báo động.

Ghi nhận tại bệnh viện cho thấy nhiều trường hợp chủ quan với sức khỏe do triệu chứng không rõ rệt. Điển hình như trường hợp của ông N.V.T, 55 tuổi, ngụ tại Hà Nội.

Kiểm tra đường huyết là cách phát hiện sớm nhất đái tháo đường. Ảnh: N. Huyền

Hơn một năm qua, ông T. thường xuyên cảm thấy khát nước, ban đêm phải thức dậy đi tiểu 2 đến 3 lần và người luôn trong trạng thái uể oải, mệt mỏi.

Cho rằng đây là biểu hiện thông thường của tuổi tác và áp lực công việc, ông T. không đi khám mà tự điều chỉnh chế độ sinh hoạt. Chỉ đến khi mắt có dấu hiệu mờ đi nhanh chóng và chân xuất hiện vết thương lâu lành, ông mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chẩn đoán cho thấy chỉ số đường máu của ông đã ở mức rất cao, kèm theo biến chứng võng mạc và tổn thương thần kinh ngoại biên.

5 dấu hiệu rất dễ bị bỏ qua

Bác sĩ Quỳnh chỉ ra 5 dấu hiệu âm thầm thường gặp của đái tháo đường type 2 mà người dân rất dễ bỏ qua:

Khát nước nhiều và đi tiểu nhiều: Ở giai đoạn sớm, biểu hiện này chỉ tăng nhẹ và diễn ra từ từ. Nhiều người muốn uống nước nhiều hơn, đi tiểu đêm 1-2 lần hoặc khô miệng nhẹ về chiều tối. Các biểu hiện này thường bị quy cho thời tiết nóng bức, tuổi cao hay thói quen uống trà, cà phê.

Mệt mỏi kéo dài, giảm năng lượng không rõ nguyên nhân: Người bệnh thường than phiền dễ mệt dù không làm việc nặng, giảm tập trung, uể oải, buồn ngủ ban ngày và có cảm giác thiếu năng lượng kéo dài. Sự tiến triển âm thầm này khiến người bệnh lầm tưởng mình bị stress, thiếu ngủ hoặc căng thẳng do công việc.

Sụt cân nhẹ hoặc tăng cân bất thường: Ở giai đoạn sớm của đái tháo đường type 2, sự sụt cân thường diễn ra chậm, không rõ rệt và không kèm theo chán ăn hay mệt mỏi dữ dội nên rất khó phát hiện. Nhiều người thậm chí còn coi đây là dấu hiệu tích cực do ăn uống điều độ hoặc tuổi tác.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn sớm của đái tháo đường type 2, nhiều người lại tăng cân dần, đặc biệt là tích tụ mỡ vùng bụng, đây là hệ quả trực tiếp của đề kháng Insulin. Tình trạng này thường diễn ra âm thầm nên nhiều người cho đó là diễn biến bình thường của tuổi trung niên.

Nhiễm trùng tái diễn và vết thương lâu lành: Tăng glucose máu kéo dài làm suy giảm miễn dịch, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển. Do đó, người bệnh đái tháo đường type 2 có thể bị nhiễm trùng da, viêm nang lông tái diễn; nhiễm nấm da, nấm sinh dục; viêm lợi, viêm quanh răng; vết trầy xước, vết thương nhỏ lâu lành.

Giảm thị lực thoáng qua hoặc nhìn mờ: Ở giai đoạn đầu, người bệnh không bị giảm thị lực rõ rệt mà chỉ cảm thấy nhìn mờ thoáng qua, khó tập trung khi đọc sách, nhìn xa hoặc nhìn gần kém hơn vào cuối ngày.

Các triệu chứng này thường thay đổi, lúc rõ lúc mờ, nên dễ bị quy cho mỏi mắt, tuổi tác hoặc làm việc nhiều với máy tính. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng glucose máu làm thay đổi áp lực thẩm thấu trong thủy tinh thể, gây phù nhẹ và rối loạn khả năng điều tiết của mắt.