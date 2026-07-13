Bệnh nhân P.V.T. (33 tuổi, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, sốc đa chấn thương: đụng dập nhu mô phổi, gãy gai ngang đốt sống thắt lưng, vỡ bàng quang, niệu đạo, tiền liệt tuyến, vỡ trực tràng làm đứt hoàn toàn cơ thắt hậu môn, gãy khung chậu phức tạp kèm toác khớp mu.

Kíp trực lập tức hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ nhận định đây là ca cấp cứu tối khẩn với nhiều tổn thương nặng nề phức tạp, bệnh nhân sốc mất máu, cần được xử trí ngoại khoa ngay lập tức.

Nạn nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Bs.CKII Nguyễn Thanh Phương, Phó khoa phụ trách Khoa Ngoại có mặt tại phòng mổ cùng kíp bác sĩ gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ thực hiện khâu phục hồi bàng quang, kiểm soát niệu quản hai bên, khâu phục hồi niệu đạo tiền liệt tuyến, tạo hình cơ thắt hậu môn sau khi bị đứt hoàn toàn, mở thông bàng quang trên xương mu, làm hậu môn nhân tạo bảo vệ và cố định lại khung chậu, khớp mu.

Toàn bộ tổn thương được xử trí trong cùng một cuộc phẫu thuật nhằm kiểm soát chảy máu, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và bảo tồn tối đa chức năng các cơ quan. Trong quá trình mổ, anh T. được hồi sức chống sốc, truyền gần 2 lít máu và các chế phẩm máu nhằm duy trì huyết động giúp phẫu thuật viên xử trí tổn thương an toàn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực. Sau 3 ngày, tình trạng người bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ số sinh tồn ổn định, được rút ống nội khí quản và tự thở.