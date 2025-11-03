MS 2025.297

Hơn một tuần qua, chàng thanh niên Trương Quốc Bảo (29 tuổi) vẫn nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh là những ống truyền dịch, kim tiêm và thiết bị hỗ trợ sự sống.

Sau chuyến về quê vay mượn thêm chút tiền và mang căn nhà đi thế chấp để lấy tiền điều trị cho con trai, ông Trương Văn Hương (bố của anh Bảo) lại vội vã khăn gói quay trở lại bệnh viện. Ông không giấu nổi sự mệt mỏi bởi những ngày dài chờ đợi con trai tỉnh lại. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy con trai vẫn nằm im lìm trên giường bệnh, người cha nghèo dường như ngã quỵ vì kiệt sức.

Vợ chồng ông Hương ở xóm 11, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An, quanh năm chỉ biết gắn bó với đồng ruộng nên kinh tế khó khăn. Sau khi học xong lớp 12, anh Bảo xin làm nhân viên lắp đặt mạng viễn thông tại Hà Tĩnh, công việc tuy vất vả nhưng anh luôn cố gắng để hàng tháng có thêm chút tiền đỡ đần bố mẹ.

Ai ngờ, tai nạn ập đến khi anh Bảo trên đường về quê vào tối 1/10/2025, qua địa phận xã Nghi Xuân thì một đàn trâu bò bất ngờ lao ra đường khiến anh gặp tai nạn nghiêm trọng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, kết quả chụp CT cho thấy, anh Bảo bị đa chấn thương nghiêm trọng: vỡ eo đầu tụy độ IV, vỡ bờ cong nhỏ dạ dày, vỡ gan độ III, dập bụng, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên. Ngay sau đó, các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật cắt khối tá tụy để cứu tính mạng anh.

Tuy nhiên, sau 10 ngày điều trị, tình trạng của anh diễn biến phức tạp hơn nên các bác sĩ chuyển anh ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị chuyên sâu.

Tại đây, các bác sĩ cho biết tình trạng của anh Bảo rất nguy kịch, nguy cơ tử vong lên tới 99%. Nhưng với hy vọng “còn nước còn tát”, gia đình ông Hương vẫn quyết định xin phẫu thuật lần hai, mong giữ được tính mạng con trai.

Trải qua hai lần phẫu thuật, anh Bảo vẫn chưa hồi tỉnh, tính mạng rất nguy kịch

Ca mổ thứ hai diễn ra ngày 11/10, nhưng sau 8 ngày, anh Bảo vẫn chưa tỉnh lại, cơ thể phù nề, tiên lượng rất xấu. Anh đang được các bác sĩ hồi sức tích cực, lọc máu, truyền dịch, chống nhiễm khuẩn và nuôi dưỡng bằng dinh dưỡng tĩnh mạch.

Từ ngày anh Bảo bị tai nạn, để có tiền điều trị, gia đình đã xoay xở vay mượn khắp nơi được hơn 800 triệu đồng, trong đó, 400 triệu đồng là khoản vay ngân hàng từ việc thế chấp căn nhà duy nhất của gia đình. Đến nay, số tiền trên đã cạn sạch, gia đình ông hết khả năng xoay xở, trong khi tình hình của anh Bảo vẫn phải theo dõi và điều trị lâu dài.

Vợ chồng ông Hương đều làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. Ông Hương gần 60 tuổi vẫn phải đi làm phụ hồ để duy trì cuộc sống.

“Tôi chỉ mong có thêm chút tiền để con có cơ hội sống. Vợ chồng tôi chỉ có mình Bảo là con trai, là chỗ dựa duy nhất lúc tuổi già. Nhà đã mang đi thế chấp rồi, giờ không biết vay được ở đâu nữa…”, ông Hương nghẹn ngào nói.

Theo thông tin từ Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Trương Quốc Bảo nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng. Bệnh nhân đang được điều trị hồi sức tích cực, lọc máu liên tục, tiên lượng rất nặng và cần điều trị lâu dài.

Hai vợ chồng ông Hương vừa thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh, vừa lo xoay xở chi phí đều trị cho con trai

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, để cứu tính mạng con trai, vợ chồng ông Hương đã vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất, rơi vào bế tắc. Lúc này, họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân và bạn đọc gần xa. Mỗi một tấm lòng sẽ giúp đôi vợ chồng nghèo có thêm hy vọng, để con trai họ có cơ hội vượt qua cửa tử, trở về bên cha mẹ già.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Ông Trương Văn Hương (bố của anh Bảo): Xóm 11, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 039 6943624. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.297 (anh Trương Quốc Bảo) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081