Ngày 29/12, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa cứu sống bé trai 15 tuổi bị sốc sốt xuất huyết dengue nặng kèm tổn thương tụy hiếm gặp.

Theo đó, bệnh nhi N.Đ.N.Đ (ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trước đó 3 ngày, bé Đ. sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, kèm ho, sổ mũi. Chiều ngày thứ 4, tình trạng của bệnh nhi diễn biến xấu với triệu chứng nôn 3 lần ra dịch màu nâu, mệt lả, tay chân lạnh.

Tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng, không bắt được mạch, không đo được huyết áp. Sau khi truyền dịch chống sốc theo phác đồ, em Đ. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Khi nhập viện, bệnh nhi có mạch yếu, chi mát, huyết áp kẹp 90/70mmHg, da nổi bông, phục hồi màu da kéo dài 4-5 giây. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ sốc sốt xuất huyết dengue nặng và nhanh chóng triển khai phác đồ chống sốc, truyền albumin 10%, sử dụng thuốc vận mạch dưới hướng dẫn theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm và huyết áp động mạch xâm lấn.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn biến xấu với sốc kéo dài, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và suy hô hấp. Ê-kíp điều trị phải đặt nội khí quản thở máy, truyền máu, huyết tương đông lạnh, kết tủa lạnh và tiểu cầu đậm đặc.

Bệnh nhi được điều trị hồi sức tích cực nhiều ngày do tổn thương đa tạng vì sốc sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, em Đ. còn bị tổn thương gan thận nặng (men gan trên 1.500 đơn vị/L, creatinine máu trên 450 micromol/L) và tổn thương tụy nặng hiếm gặp (men tụy amylase và Lipase đều trên 1.000 đơn vị/L). Bệnh nhi được lọc máu liên tục và điều trị hỗ trợ gan, tụy.

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, y văn ghi nhận trên thế giới từ 1981-2024, chỉ có 70 trường hợp sốt xuất huyết dengue có tổn thương tụy nặng. Cơ chế bệnh sinh chưa hoàn toàn rõ ràng, với các giả thuyết chính bao gồm: virus Dengue xâm nhập trực tiếp tế bào tụy gây viêm, phù nề; tổn thương vi mạch dẫn đến thiếu máu cục bộ tụy; phản ứng miễn dịch quá mức với cơn bão Cytokine; rối loạn đông máu gây xuất huyết tụy.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi xuất hiện nhiễm trùng bệnh viện, tình trạng rối loạn chức năng các cơ quan lúc cải thiện, lúc xấu đi. Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, hỗ trợ đa cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng, tình trạng của trẻ dần cải thiện. Chức năng gan, thận, tụy trở về bình thường, em được cai máy thở và tỉnh táo.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần tích cực diệt muỗi, lăng quăng, cho trẻ ngủ trong màn và theo dõi sát để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh. Nếu trẻ sốt cao trên 2 ngày kèm một trong các triệu chứng sau cần đưa đến bệnh viện ngay: quấy khóc, bứt rứt hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc tiêu phân đen; tay chân lạnh, bỏ ăn uống.