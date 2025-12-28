Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho một bệnh nhi 6 tuổi bị vỡ ruột do tai nạn giao thông, qua đó giúp trẻ thoát khỏi nguy cơ nhiễm trùng nặng và tử vong.

Trước đó, trẻ điều khiển xe đạp điện cùng hai bạn khác đã xảy ra va chạm với một ô tô đang đậu ven đường. Sau tai nạn, trẻ vẫn tỉnh táo, chỉ than đau bụng, không có vết trầy xước rõ ràng trên cơ thể. Gia đình đưa bé đến bệnh viện địa phương thăm khám. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận trẻ có dấu hiệu nghi ngờ thủng tạng rỗng nên nhanh chóng chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Khi nhập Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không sốt, không nôn ói nhưng đau bụng nhiều, xuất hiện vết bầm ở thành bụng, ấn đau và có phản ứng đề kháng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy có khí tự do trong ổ bụng, dịch tự do ổ bụng, gãy xương mu và hình ảnh mất liên tục thành ruột - dấu hiệu điển hình của vỡ ruột.

Trước tình trạng nguy hiểm của trẻ, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu, bởi nếu trì hoãn, nguy cơ nhiễm trùng huyết và tử vong là rất cao.

Trong quá trình mổ, bác sĩ ghi nhận một lỗ thủng ruột kích thước khoảng 2cm đang rò dịch tiêu hóa, các quai ruột chướng nhiều. Ê-kíp đã tiến hành cắt lọc và khâu kín lỗ thủng bằng phương pháp nội soi, đồng thời kiểm tra toàn bộ các tạng khác trong ổ bụng và không phát hiện thêm tổn thương.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc và điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp với kháng sinh và thuốc giảm đau. Trẻ có thể ăn uống trở lại sau 3 ngày và xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Phó giáo sư, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, vỡ ruột sau chấn thương bụng ở trẻ em là tình trạng hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1%, rất khó chẩn đoán và dễ bị bỏ sót. Việc thăm khám toàn diện, kết hợp chẩn đoán hình ảnh phù hợp đóng vai trò then chốt.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ tham gia giao thông an toàn, đặc biệt khi sử dụng xe đạp điện. Khi trẻ gặp tai nạn, dù còn tỉnh táo và triệu chứng chưa rõ ràng nhưng có va chạm vùng bụng, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Liên tiếp nhiều người cấp cứu vì vết xước nhỏ xíu Chỉ từ một vết xước ở mắt cá chân hay móng chân bị bong, nhiều người đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thở máy vì vi khuẩn uốn ván

Người phụ nữ phải đi cấp cứu đêm khuya sau khi thông bồn cầu Sau khi người phụ nữ đổ trực tiếp hóa chất vào bồn cầu, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo nước và hóa chất bắn mạnh khiến bà bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.