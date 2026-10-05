Trong lúc đi thể dục buổi sáng, bà Hòa phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần Trung tâm Thể thao TP Quảng Ninh.

Ngày 5/10, Công an phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh cho biết vừa tiếp nhận tin báo của bà Đàm Thị Hòa (trú phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu) về việc phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực gần Trung tâm Thể thao TP Quảng Ninh vào hồi 5h15 sáng 4/9.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần Trung tâm Thể thao TP Quảng Ninh. Ảnh: UBND phường Tuần Châu

Sau khi nhận được thông tin sự việc, UBND phường Tuần Châu đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp với công an phường tiến hành lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi theo quy định.

Bé trai sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi, nặng khoảng 2,7kg được đặt trong giỏ nhựa, bên trong có vài bộ quần áo.

Cháu bé đã được đưa đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi TP Quảng Ninh. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe cháu ổn định, ăn uống, vệ sinh bình thường.

Lực lượng chức năng đã đưa cháu bé tới Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh để kiểm tra sức khỏe. Ảnh: UBND phường Tuần Châu

UBND phường Tuần Châu đã niêm yết thông báo tại trụ sở phường trong thời hạn 7 ngày liên tục để toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ, ông, bà hoặc người thân của trẻ em bị bỏ rơi nêu trên, đến để làm thủ tục nhận con, cháu.

Sau thời gian niêm yết thông báo này, nếu người thân của cháu bé không đến nhận, UBND phường sẽ làm các bước, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hiện cháu bé đã được bà Hòa xin phép đưa về nhà để chăm sóc trong thời gian chờ người thân tới nhận.

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