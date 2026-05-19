Ngày 19/5, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, đơn vị đang điều trị tích cực cho bé N.T.P (4 tuổi, ngụ Cà Mau). Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bỏng mức độ II-III trên hơn 90% diện tích cơ thể, kèm theo bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp và rối loạn đông máu.

Hiện bé P. phải thở máy, dùng thuốc vận mạch, chăm sóc bỏng chuyên sâu và theo dõi sát từng giờ. Các bác sĩ chuẩn bị tiến hành lọc máu liên tục do tình trạng tiếp tục diễn tiến nặng.

Bệnh nhi đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Ngoại. Ảnh: BVCC

Thông tin ban đầu, rạng sáng 17/5, căn nhà cấp 4 tại ấp Nhàn Dân B, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh phát hiện, lập tức báo cơ quan chức năng và xông vào cứu người. Khi cửa phòng được phá ra, cả ba nạn nhân trong nhà gồm một người đàn ông, một người phụ nữ và bé trai 4 tuổi đã bị lửa bao trùm.

Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Người đàn ông tử vong trên đường đến bệnh viện. Người phụ nữ 43 tuổi bị bỏng rất nặng, được ghi nhận vẫn cố ôm chặt đứa con trong lòng khi được đưa ra khỏi đám lửa, nhưng đến chiều 18/5 đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phong Thạnh, Công an địa phương đang phối hợp cùng Công an tỉnh Cà Mau điều tra vụ hủy hoại tài sản và giết người.

Bước đầu điều tra xác định người đàn ông và người phụ nữ sống chung như vợ chồng, có chung đứa con trai 4 tuổi. Trước khi xảy ra vụ cháy, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng, người đàn ông từng có lời đe dọa. Cơ quan điều tra nghi ngờ người này đã chủ động phóng hỏa đốt nhà, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã ghi nhận hiện trường, thu thập chứng cứ và đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ vụ việc.