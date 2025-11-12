Theo chia sẻ của bố bệnh nhi, thời điểm xảy ra sự cố, trẻ đang chơi một mình trong phòng tắm. Gia đình không biết con nghịch cồn cho đến khi nghe tiếng kêu cứu và phát hiện lửa bốc lên từ người bé. Người thân lập tức dập lửa và nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bỏng nhiệt do cồn độ II-III, chiếm khoảng 19% diện tích cơ thể.

ThS.BSCKII Phùng Công Sáng - Phụ trách Đơn vị Bỏng, Phó Trưởng khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết: “Ngay khi nhập viện, trẻ được xử trí cấp cứu theo phác đồ điều trị chuyên sâu: An thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau, hạn chế tối đa bỏng sâu thêm. Trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng không chỉ tập trung chăm sóc vết thương mà còn ổn định tâm lý, hướng dẫn dinh dưỡng và tư vấn tâm lý cho trẻ, giúp trẻ điều trị tốt hơn”.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử trí đúng cách, hiện bệnh nhi đã ổn định và xuất viện.

Tai nạn thường gặp với trẻ nhỏ thích khám phá, thử nghiệm

Sau ca bệnh này, bác sĩ Sáng lưu ý, bỏng do cồn cháy là một trong những nguyên nhân gây bỏng nhiệt thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt ở trẻ nhỏ có tính tò mò, thích khám phá và thử nghiệm với các chất dễ cháy. Phần lớn các sự cố xảy ra khi không có người lớn giám sát.

“Bỏng cồn cháy cũng được chia mức độ như bỏng nhiệt, gồm ba mức: Nhẹ, trung bình và nặng. Ở bất kỳ mức độ nào, sơ cứu kịp thời và đúng cách đều đóng vai trò quan trọng, giúp hạn chế tổn thương và ngăn ngừa biến chứng”, bác sĩ Sáng nhấn mạnh.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo khi xảy ra bỏng cồn cháy, cha mẹ cần di chuyển trẻ ra xa khu vực cháy để tránh tái phát bỏng. Nếu quần áo bị cháy, cần dập lửa bằng cách trùm khăn hoặc vải ướt lên vùng cháy, không dùng vật liệu dễ cháy như nilon để dập lửa. Loại bỏ quần áo và phụ kiện quanh vùng bỏng như nhẫn, vòng, dây chuyền. Làm mát vùng bỏng bằng cách dội hoặc để vết thương dưới nước sạch mát trong 10-30 phút (chú ý giữ ấm vùng không bị bỏng để tránh hạ thân nhiệt, nhất là ở trẻ nhỏ).

Tuyệt đối không dùng nước đá hoặc chườm đá trực tiếp vì có thể khiến tổn thương của trẻ nặng hơn. Băng nhẹ vùng bỏng bằng gạc sạch hoặc khăn vô trùng, tránh băng quá chặt. Không tự ý bôi thuốc lên vùng bỏng nếu chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Sau khi sơ cứu, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Bên cạnh sơ cứu, phòng ngừa bỏng cồn là biện pháp quan trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc. Các bác sĩ khuyến cáo: Người lớn trong gia đình cần bảo quản cồn và các chất dễ cháy ở nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ; Tuân thủ hướng dẫn sử dụng khi dùng cồn, không thử đốt cồn trong không gian kín hoặc nơi có nhiều vật dễ cháy.

Các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản và hướng dẫn trẻ nhận biết nguy hiểm, chủ động phòng tránh tai nạn trong sinh hoạt hằng ngày.