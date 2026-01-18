MS 2026.018

Nằm lả đi trên giường bệnh tại khoa Nội 3, Bệnh viện Ung Bướu CS2 (TPHCM), thân hình bé nhỏ của Phúc phải gồng mình chịu đựng những cơn đau dai dẳng do căn bệnh ung thư não hành hạ. Gần 2 năm điều trị với nhiều lần phẫu thuật, xạ trị, truyền thuốc khiến mái tóc của bé rụng đi nhiều, đôi mắt cũng mờ dần theo thời gian.

Bé Thiên Phúc luôn phải gánh chịu những cơn đau do căn bệnh quái ác

Luôn túc trực bên con, chị Ngô Thị Hồng Kiều (36 tuổi, ở ấp 4, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai) nhẹ nhàng nắm chặt tay con, thủ thỉ như muốn gánh thay mọi nỗi đau. Theo các bác sĩ, bệnh tình của bé Phúc có dấu hiệu đáp ứng phác đồ điều trị, song để duy trì kết quả này, việc điều trị cần được tiếp tục đều đặn, lâu dài.

Tuy nhiên, người mẹ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc khi không còn tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con. Suốt thời gian qua, chị Kiều đã dốc cạn số tiền lương công nhân tích lũy ít ỏi, đồng thời vay mượn thêm khoảng 200 triệu đồng. Đến nay, mọi nguồn lực đều đã cạn kiệt.

“Những gì bán được tôi đã bán hết, ai vay được tôi cũng đã hỏi để cứu con. Giờ tôi bế tắc hoàn toàn vì không còn tiền cho con điều trị tiếp. Nếu không xoay xở được, chắc tôi đành đưa con về, tới đâu hay tới đó…”, chị Kiều nghẹn ngào.

Chia sẻ về hành trình phát hiện bệnh của con, chị Kiều cho biết, ban đầu Phúc thường đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Nghĩ con té ngã khi vui chơi, chị mua thuốc cho con uống. Đến khi thấy sức khỏe của con ngày càng yếu, chị Kiều đưa đi khám ở bệnh viện tỉnh nhưng không phát hiện bệnh.

Không yên tâm, chị lại đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Phúc bị u ác não hố sau và khẩn trương đặt ống dẫn lưu từ não xuống bụng để giải tỏa áp suất não.

Do bệnh nguy hiểm, Phúc phải liên tiếp trải qua 2 ca phẫu thuật lớn với chi phí lên đến gần 100 triệu đồng. Để có tiền chạy chữa cho con, chị Kiều buộc phải vay mượn khắp nơi, cầm cố tài sản.

“Thấy con kêu đau, khóc suốt mà lòng tôi quặn theo. Tôi chỉ ước người nằm trên giường bệnh là mình, thay cho con trai. Bao nhiêu tiền vay mượn đều dốc hết vào việc điều trị cho con. Còn tôi sống trong bệnh viện suốt từng ấy thời gian, chỉ dám ăn cơm từ thiện qua ngày”, chị Kiều rơi nước mắt.

Do bệnh nguy hiểm, Phúc phải trải qua 2 ca phẫu thuật lớn, nay đã qua cơn nguy kịch...

Sau đại phẫu, Phúc vượt qua cơn nguy kịch nhưng tiếp tục đối mặt với những đợt xạ trị, truyền hóa chất tại bệnh viện. Do nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế, mỗi đợt xạ trị tốn hơn 20 triệu đồng, khoản chi vượt quá khả năng của người mẹ đơn thân.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị kiều chia sẻ, trước đây chị là công nhân may tại xí nghiệp gần nhà, cùng chồng và con sống trong căn phòng trọ chật hẹp. Do chồng nghiện rượu, cờ bạc, thường xuyên bạo hành vợ con, chị Kiều quyết định ly hôn khi Phúc mới 3 tuổi. Chỉ hơn một tháng sau khi ra riêng, chị bàng hoàng nhận tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Dù đã báo tin cho cha của Phúc, chị Kiều không nhận được sự quan tâm hay hỗ trợ tài chính. Kể từ đó, hai mẹ con gồng mình nương tựa vào nhau, chiến đấu với bệnh tật từng ngày.

Những ngày Phúc không nằm viện, chị Kiều gửi con lại khu trọ phía sau bệnh viện, còn bản thân chị đi tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm tiền và tiếp tục vay mượn lo cho các đợt xạ trị tiếp theo của con trai.

“Mỗi đợt xạ trị tốn hàng chục triệu đồng. Công việc của tôi bấp bênh nên cứ vừa chạy chữa, vừa làm, vừa vay. Tôi nói với con cũng là tự động viên mình rằng ‘còn nước còn tát’”, chị Kiều bộc bạch.

Từ ngày bé Phúc bị bệnh, hai mẹ con chị Kiều gồng mình nương tựa vào nhau, chiến đấu với bệnh tật từng ngày

Ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng ấp 4 (xã Xuân Bắc), cho biết: “Chị Kiều có hoàn cảnh rất khó khăn, là mẹ đơn thân, không nhà cửa, lại đang phải chăm sóc con trai bị u não. Chính quyền địa phương đã động viên, kết nối để hỗ trợ, nhưng về lâu dài rất cần sự chung tay của cộng đồng. Thông qua báo chí, tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Kiều có thêm kinh phí điều trị bệnh cho cháu Phúc”.

Giữa ranh giới mong manh của sự sống, bé trai 5 tuổi đang cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái để hành trình giành lại sự sống không bị dở dang.

Bạn đọc giúp đỡ bé Ngô Huỳnh Thiên Phúc có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.018 (bé Ngô Huỳnh Thiên Phúc) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Ngô Thị Hồng Kiều (mẹ của bé Phúc): Ấp 4, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: 0979613114.