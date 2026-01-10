MS 2026.010

Vừa xin suất cơm từ thiện ngoài cổng bệnh viện, ông Phạm Văn Quang (70 tuổi, ngụ ở Khu 2, ấp Cát, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai) vội vã quay lại phòng bệnh để chăm sóc con trai, anh Phạm Quang Sang (43 tuổi). Trên giường bệnh của khoa Hô hấp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), anh Sang nằm bất động, hơi thở yếu ớt, chốc chốc lại nhăn nhó vì đau đớn.

Hơn 40 năm rong ruổi khắp nơi chạy xe ôm kiếm tiền nuôi con bệnh tật, ông Quang không dám nghỉ ngơi, nhưng đến giờ chẳng có tiền để lo cho con

Gần một tháng nay, anh Sang phải thở oxy và truyền máu liên tục, đồng thời phải dùng thuốc để điều trị sốt và sốc nhiễm trùng nặng. Vừa lấy khăn ấm lau người cho con, ông Quang không giấu nổi nỗi lo khi chi phí điều trị đã lên tới hơn 50 triệu đồng - con số quá lớn đối với một người mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm như ông.

Cuộc đời ông Quang vốn đã quá nhiều gian truân. Sau khi sinh con đầu lòng, vợ ông vì suy nhược cơ thể kéo dài kèm bệnh nền đã qua đời, để lại anh Sang cho ông một mình chăm sóc. Do hoàn cảnh khó khăn, ông phải gửi con nhờ hàng xóm, còn bản thân rong ruổi khắp nơi chạy xe ôm kiếm tiền nuôi con. Nhiều năm lao động vất vả khiến gương mặt người cha già đen sạm, hốc hác vì nắng gió và những ngày mưu sinh kiệt sức.

Nhắc lại quãng thời gian ấy, ông Quang nghẹn ngào: “Ngày đó khó khăn quá, tôi chỉ biết cắm mặt đi làm để có tiền mua sữa cho Sang. Đến hơn 1 tuổi mà con vẫn không chịu tập đi, tập đứng nên tôi mới cho đi khám. Khi bác sĩ nói Sang mắc bại não bẩm sinh, tôi như chết lặng”.

Kể từ ngày biết con mang bệnh, ông Quang càng làm việc nhiều hơn, mong có tiền đưa con đi điều trị. Suốt hơn 10 năm ròng rã lui tới bệnh viện, bệnh tình của anh Sang vẫn không thuyên giảm. Nợ nần chồng chất lên tới hơn 100 triệu đồng khiến ông đành để con ở nhà uống thuốc duy trì. Cuộc sống của hai cha con lặng lẽ trôi qua từng ngày, cho đến khi biến cố mới bất ngờ ập đến.

Một buổi chiều đi làm về, ông Quang phát hiện con trai nằm co ro trên giường, cơ thể run lên bần bật, mặt tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm. Quá hoảng sợ, ông vội cột chặt con phía sau xe máy, chở thẳng ra trạm y tế. Do tình trạng nguy kịch, anh Sang được chuyển tuyến lên Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Sang bị sốc nhiễm trùng do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như suy đa tạng, viêm phổi, thậm chí tử vong.

Để có tiền nhập viện ban đầu, ông Quang phải vay mượn khắp nơi. Nợ cũ chưa trả xong, nợ mới lại chồng thêm, khiến người cha già luôn sống trong trạng thái bất an, lo lắng.

Chia sẻ trong nước mắt, ông Quang nói: “Trước đây tôi chạy xe ôm mỗi ngày kiếm được khoảng 50–80 nghìn đồng, đủ cho hai cha con ăn uống sinh hoạt. Hôm nào không có cuốc xe thì hàng xóm thương cho ít gạo. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nên cũng không còn tiền cho con đi khám định kỳ. Giờ chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng, tôi thực sự không biết xoay xở ở đâu để lo cho con”.

Trao đổi với PV, bác sĩ Trần Thị Loan, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết: Thời điểm nhập viện, bệnh nhân Phạm Quang Sang bị sốc nhiễm trùng, rối loạn tri giác do tăng áp lực thẩm thấu. Sau quá trình điều trị, sức khỏe hiện đã ổn định hơn, nhưng vẫn đang được bác sĩ theo dõi. Nếu bệnh tình tiến triển tốt, bệnh nhân còn có thể xuất viện.

Biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cha con ông Quang, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã tìm nhiều cách giúp đỡ.

Hiện tại, ông Quang mới chỉ đóng tạm ứng 2 triệu đồng, số tiền viện phí còn lại vẫn chưa thể xoay xở để thanh toán

Đại diện phòng CTXH cho hay: “Với số tiền viện phí của anh Sang, phía bệnh viện và khoa đã quyên góp hỗ trợ được một phần. Gia đình mới chỉ đóng tạm ứng 2 triệu đồng, số tiền còn lại hiện vẫn chưa thể thanh toán”.

Trong giây phút bi quan cùng cực, người cha già bật khóc: “Tôi thực sự bất lực. Ngày nào tôi cũng đi làm từ sáng sớm tới tối, chẳng dám nghỉ ngơi, nhưng giờ lại không có nổi một đồng để lo cho con”.

Bạn đọc giúp đỡ anh Phạm Quang Sang có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.010 (anh Phạm Quang Sang) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Phạm Văn Quang (cha anh Sang): Khu 2, ấp Cát, xã Đại Phước, Đồng Nai. Số điện thoại: 0792459706.