Ngày 2/7, Công an phường Tân Phước (TPHCM) cho biết vừa phát thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 6 tuổi nghi bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn.

Bé trai khoảng 6 tuổi nghi bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm balo, đồ dùng cá nhân và lá thư viết tay. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 28/6, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về việc một bé trai khoảng 6 tuổi, bị bỏ lại trước cổng Chùa Vạn Thông (khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước). Cạnh bé có balo, đồ dùng cá nhân, sữa và một lá thư viết tay.

Nội dung bức thư cho biết, người viết tự nhận đã nuôi dưỡng cháu bé suốt 6 năm qua nhưng do tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn, sống trọ và không còn khả năng chăm lo việc học hành, sinh hoạt nên đưa cháu đến chùa gửi nhờ cưu mang.

Người này cho biết trước đây từng nhặt được cháu bé bị bỏ rơi gần khu vực bên hông chùa và nuôi dưỡng từ đó đến nay. Cuối thư, người viết khẳng định việc để lại cháu bé không liên quan đến hành vi bắt cóc trẻ em, đồng thời mong nhà chùa nhận nuôi.

Lá thư viết tay của người tự nhận đã nuôi dưỡng cháu bé suốt thời gian qua. Ảnh: CACC

Hiện bé trai đang được Chùa Vạn Thông tạm thời chăm sóc.

Công an phường Tân Phước thông báo đến người dân trên địa bàn và khu vực lân cận cung cấp thông tin liên quan để phục vụ xác minh nhân thân, hoàn tất các thủ tục nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ.