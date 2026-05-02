Cảm thương hoàn cảnh bé Phan Văn Hào (SN 2020, ở thôn Thủy Chung, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) - nhân vật trong bài viết: “Bé trai 6 tuổi ở Quảng Trị có nguy cơ mất chân, gia đình nghèo chật vật xoay xở”, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bé số tiền 162.718.849 đồng.

Như Báo VietNamNet chia sẻ, khi mới lọt lòng mẹ, vùng mắt cá chân bé Hào sưng to bất thường. Gia đình đưa con đi khám thì nhận tin con mắc di dạng mạch máu bẩm sinh.

Cũng từ đó, cuộc sống của bé Hào gắn bó với bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Chị Hoàng Thị Thanh Thủy (mẹ bé Hào) đã đưa con đi khắp nơi chạy chữa, nhưng tình trạng không cải thiện. Việc đi lại của bé Hào ngày càng khó khăn, nhiều khi bố mẹ phải cõng con đến trường.

Đầu tháng 2/2026, bệnh tình của bé chuyển biến nặng, chị Thủy đưa con ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Hào bị thiếu máu chi dưới cấp tính, chân phải tím tái dần.

Các bác sĩ cảnh báo, nếu không kịp thời tái thông mạch máu, việc cắt cụt chân là không thể tránh khỏi.

Nằm viện điều trị, bé Hào dùng thuốc chống đông và tiêm Ilomedin - loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm, giá khoảng 1 triệu đồng/ống, mỗi ống chỉ dùng trong 2 ngày.

Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khốn khó nhất khi không còn khả năng xoay xở cho con chữa bệnh thì may mắn nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 162.718.849 đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.

Chị Thủy cho biết, hiện tại con trai chị vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

“Được mọi người giúp đỡ số tiền lớn, con tôi sẽ có cơ hội chữa bệnh, hy vọng không phải cắt bỏ chân”, chị Thủy chia sẻ.