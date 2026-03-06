MS 2026.056

Nỗi ám ảnh mang tên ung thư

Gia đình bà Luyến có ba người con, nhưng số phận dường như chưa một lần mỉm cười.

Bà Phạm Thị Luyến mắc bệnh ung thư vú đã di căn. Ảnh Phạm Bắc

Năm 2012, con gái thứ hai của bà là chị Nguyễn Thị Tươi (SN 1985) phát hiện mắc ung thư máu. Từ đó, chị thường xuyên phải nhập viện điều trị với chi phí tốn kém. Không thể tiếp tục cuộc sống riêng, chị trở về nhà mẹ đẻ để tiện chữa bệnh, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai gia đình.

Hai năm sau, năm 2014, bà Luyến phát hiện mắc ung thư vú. Sau thời gian điều trị, đến năm 2016, bà phải phẫu thuật cắt một bên vú, buồng trứng và tử cung. Những đợt hóa chất, xạ trị kéo dài tưởng chừng giúp bà níu giữ sự sống. Thế nhưng đến năm 2024, bệnh tái phát, khối u di căn sang gan, khiến tình trạng trở nên nguy kịch.

Bi kịch chưa dừng lại. Đầu năm 2024, chồng bà - ông Nguyễn Ngọc Quỳ (SN 1961) - bị chẩn đoán ung thư phổi. Dù đã điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Lào Cai 2, nhưng chỉ sau 4 tháng chống chọi, ông qua đời vào giữa năm 2024.

Tháng 8/2025, con trai thứ hai là anh Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1993) tiếp tục phát hiện có khối u tủy, buộc phải phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với chi phí hơn 60 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Tươi mắc bệnh ung thu máu, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Ảnh Phạm Bắc

Từ khi con gái, rồi chính bà Luyến, chồng và con trai lần lượt đổ bệnh, mọi tài sản tích góp bao năm của gia đình lần lượt “đội nón ra đi” theo những chuyến xe cấp cứu và hóa đơn viện phí.

Gia đình nghèo kiệt quệ

Sau hơn 10 năm chống chọi ung thư vú, hiện bệnh của bà Luyến đã di căn. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc đã khoảng 5 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt và đi lại điều trị.

Gia đình bà hiện nợ ngân hàng 130 triệu đồng và vay anh em, họ hàng thêm 80 triệu đồng. Có lúc tuyệt vọng, bà từng nghĩ đến việc dừng điều trị. Nhưng nghĩ đến các con, bà lại gắng gượng. Những ngày tạm ngừng truyền thuốc, bà vẫn cố chăn nuôi, làm lụng kiếm thêm chút tiền thuốc men.

Thời điểm cận Tết, bệnh tình trở nặng, gia đình phải đưa bà xuống điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), dù biết chặng đường phía trước vô cùng gian nan khi bệnh đã ở giai đoạn cuối.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1982), con trai cả của bà, nghẹn ngào: “Hơn chục năm nay mẹ tôi kiên trì chống chọi bệnh tật, luôn cố sống vì chồng, vì con. Hễ ngồi dậy được là lại tranh thủ làm việc nhà, chăn nuôi, trồng trọt. Nhưng giờ bệnh đã di căn vào gan, tình hình rất nguy kịch…”.

Bố mất vì ung thư, chị gái và mẹ bị ung thư, mới đây, anh Nguyễn Ngọc Tiến bị u tủy phải phẫu thuật. Ảnh GĐCC

Theo Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K Tân Triều, bà Phạm Thị Luyến bị ung thư vú, đang điều trị tại khoa Nội 6, hiện truyền hóa chất đợt 8. Quá trình điều trị của bà sẽ còn kéo dài và tốn kém.

Bà Trần Thị Nguyệt, Trưởng thôn Sơn Quang 2, xác nhận: Gia đình bà Luyến thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chồng mất vì ung thư, hiện bà và con gái đều đang điều trị bệnh; con trai thứ hai vừa phẫu thuật u tủy, kinh tế gần như kiệt quệ.

“Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, chung tay giúp đỡ để gia đình có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn hiểm nghèo”, bà Nguyệt nói.

Sự sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm lúc này không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất cần thiết để bà tiếp tục điều trị, mà còn là điểm tựa tinh thần quý giá, giúp người phụ nữ nghèo có thêm hy vọng níu giữ sự sống.

Bạn đọc giúp bà Phạm Thị Luyến có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.056 (bà Phạm Thị Luyến) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Ngọc Tuấn (con trai của bà Luyến) theo địa chỉ: Thôn Sơn Quang 2, xã Sơn Quang, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0372013539.