Chiều 5/1, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thông tin, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhi B.G.K (32 tháng tuổi, ngụ xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai) bị thủng ruột do nuốt 24 viên nam châm.

Bác sĩ Lư Quí Trang thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Hoàng Anh

Trước đó, bé K. xuất hiện triệu chứng đau bụng kéo dài khoảng 2 ngày nên được gia đình đưa đi khám tại một phòng khám tư. Tại đây, bé được chẩn đoán viêm ruột và cho thuốc về nhà điều trị nhưng không giảm.

Đến ngày 27/12, bé đau bụng dữ dội hơn, lan khắp ổ bụng, kèm sốt cao, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Sau thăm khám, nhận thấy tình trạng nặng, các bác sĩ đã chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật cho trẻ, ê-kíp phát hiện một lỗ thủng lớn ở ruột non, ở nhiều vị trí các quai ruột dính chặt vào nhau. Khi tiến hành tách dính, các bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm một số lỗ thủng nhỏ rải rác, tổng số ghi nhận 8 lỗ thủng trên ruột.

Tại vị trí lỗ thủng lớn, cách góc hồi manh tràng khoảng 60cm, ê-kíp phẫu thuật lấy ra một thanh nam châm dài khoảng 5cm, gồm 24 viên nam châm nhỏ đã bị rỉ sét.

Dị vật dài 5cm được lấy ra sau caphẫu thuật. Ảnh: Hoàng Anh

Bác sĩ Lư Quí Trang, Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ, lấy ra 24 viên nam châm là đồ chơi trẻ em. Do các viên nam châm có lực hút mạnh nên có thể hút dính các quai ruột với nhau, gây thủng ruột tại nhiều vị trí.

Bệnh viện khuyến cáo các phụ huynh lưu ý không để trẻ tự chơi các loại đồ chơi có chi tiết nhỏ như pin, nam châm, mảnh xếp hình… do nguy cơ trẻ nuốt phải dị vật rất cao. Khi trẻ có biểu hiện đau bụng kéo dài, nôn ói, sốt, chướng bụng hoặc quấy khóc bất thường, gia đình cần đưa con đến cơ sở y tế, tuyệt đối không chủ quan hoặc tự ý điều trị tại nhà.