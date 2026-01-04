Khoảng 17h ngày 3/1, ông T.Đ.H. (70 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, TPHCM) đang ngồi ăn bánh trôi nước tại nhà thì bất ngờ ho sặc sụa, không nói được, hai tay ôm chặt cổ. Chỉ trong ít phút, sắc mặt ông tím tái, dần lơ mơ rồi rơi vào hôn mê.

Phát hiện sự việc, người con gái lập tức tri hô cầu cứu hàng xóm. Một số người nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu ban đầu: vỗ lưng, thực hiện thủ thuật Heimlich, thậm chí dùng tay móc họng khi sờ thấy dị vật. Tuy nhiên, dị vật trơn, dẻo không thể lấy ra. Tình trạng ông H. nhanh chóng xấu đi và rơi vào ngưng tim.

Lúc này, gia đình mới gọi đến Trung tâm Cấp cứu 115. Điều phối viên đã khẩn trương hướng dẫn người nhà ép tim ngoài lồng ngực qua điện thoại, đồng thời chuyển thông tin cho ê-kíp cấp cứu gần nhất.

Khi lực lượng cấp cứu đến nơi, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, da xanh tái, nổi bông, tay chân lạnh và hoàn toàn không bắt được mạch. Ê-kíp lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao: Ép tim liên tục, khai thông đường thở bằng hút dị vật, đặt nội khí quản và bóp bóng cung cấp oxy.

Sau khoảng 15 phút nỗ lực hồi sinh liên tục, tim bệnh nhân đã đập trở lại. Ông H. được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị và theo dõi chuyên sâu. Dị vật là thực phẩm có tính keo dính, rất khó được đẩy ra bằng các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Theo các bác sĩ, bánh trôi nước, bánh nếp, mochi hay các loại thực phẩm dẻo, trơn là những dị vật đường thở đặc biệt nguy hiểm. Khi bị hút vào khí quản, các loại này rất khó lấy ra bằng tay hay biện pháp thông thường, dễ gây tắc nghẽn hoàn toàn và dẫn đến thiếu oxy não chỉ sau vài phút.

Nguy cơ sặc dị vật tăng cao ở người lớn tuổi, người có chức năng nuốt kém, răng yếu, ăn vội vàng, ăn khi mệt hoặc sau khi uống rượu bia. Trong những tình huống này, chậm trễ vài phút có thể để lại tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi thấy người bị sặc có dấu hiệu không nói được, ôm cổ, tím tái, cần gọi cấp cứu ngay lập tức, đồng thời vừa xử trí sơ cứu đúng cách vừa liên hệ 115, không nên chờ đến khi “xử lý không được” mới cầu cứu.

