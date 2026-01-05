Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ trường hợp nam bệnh nhân 50 tuổi rơi vào suy thận mạn, cận kề nguy cơ phải chạy thận do sử dụng cà phê ẩm mốc.

Theo China Times, người đàn ông trên không hút thuốc, không uống rượu, duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng và uống cà phê đen hằng ngày. Ông cho rằng cà phê bán sẵn ở cửa hàng tiện lợi có chất lượng kém còn cà phê ở quán quá đắt. Vì muốn tiết kiệm, ông thường mua cà phê hạt loại gói lớn khi có khuyến mãi rồi mang về nhà tích trữ dùng dần.

Cuối năm ngoái, ông bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường như nước tiểu có nhiều bọt và rất lâu tan, kèm theo hiện tượng phù ở mắt cá chân. Nghĩ rằng nguyên nhân do vận động quá sức, ông không đi khám. Một ngày gần đây, trong lúc chạy bộ buổi sáng, ông bất ngờ ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy mức lọc cầu thận đã giảm mạnh, tương đương suy thận mạn giai đoạn cuối.

Cà phê mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe nhưng cần sử dụng loại hạt chất lượng. Ảnh minh họa: Ban Mai

Bệnh nhân không mắc các bệnh lý thường gây suy thận như tiểu đường, tăng huyết áp hay gout. Bác sĩ đã khai thác tiền sử tiếp xúc với kim loại nặng hoặc các chất độc khác của người bệnh. Sau quá trình tìm hiểu, nguyên nhân được xác định nằm ở chính những hạt cà phê mà bệnh nhân sử dụng hằng ngày.

Trong tủ bếp của người đàn ông có nhiều hạt cà phê đã đổi màu, ẩm mốc nhưng vì tiếc của nên ông không nỡ vứt đi. Những hạt cà phê này đã sinh ra ochratoxin - một loại độc tố từ nấm mốc, có khả năng gây tổn thương thận nghiêm trọng. Việc sử dụng cà phê mốc trong thời gian dài đã âm thầm hủy hoại thận của người đàn ông.

Theo bác sĩ Hồng, khi xâm nhập vào cơ thể, ochratoxin tập trung tấn công thận, phá hủy màng lọc của cầu thận, dẫn đến xơ hóa và mất dần chức năng thận. Loại nấm tạo ra ochratoxin phát triển mạnh trong môi trường ấm và ẩm, vì vậy cà phê hạt hoặc cà phê bột nếu bảo quản không đúng cách rất dễ bị nhiễm độc tố này.

Nhiều người lầm tưởng rằng việc rang hoặc pha cà phê ở nhiệt độ cao có thể tiêu diệt độc tố. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết ochratoxin chỉ bị phân hủy ở nhiệt độ trên 280 độ C, trong khi nhiệt độ khi pha cà phê chỉ khoảng 100 độ C, hoàn toàn không đủ để loại bỏ độc tố. Do đó, việc tích trữ cà phê hạt không đúng cách không phải là tiết kiệm tiền mà đang đánh cược với sức khỏe thận.

Bác sĩ cũng cảnh báo, trong quá trình thu hái, vận chuyển và bảo quản, chỉ cần độ ẩm môi trường vượt quá 18,5% thì ochratoxin có thể lan nhanh. Đặc biệt nguy hiểm là các loại cà phê giá rẻ, đóng gói lớn, không thương hiệu và không rõ nguồn gốc. Một số sản phẩm sử dụng cách rang rất đậm để che đi mùi mốc khiến người tiêu dùng nhầm tưởng đó là hương vị cháy thơm.