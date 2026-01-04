Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa), ông H.B. (sinh năm 1942, trú tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) đang phát biểu tại lễ kết hôn của cháu thì bất ngờ có biểu hiện đứng không vững, buồn nôn, nói khó rồi ngã quỵ. Nhận thấy tình trạng nguy cấp của ông B, người thân đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để cấp cứu.

Trong quá trình tiếp nhận tại bệnh viện, ông B. đột ngột mất ý thức và rơi vào tình trạng ngưng tim. Trước diễn biến nguy hiểm, ê-kíp y bác sĩ lập tức tiến hành sốc điện, hồi sức tim phổi khẩn cấp cho người bệnh và triển khai các biện pháp can thiệp chuyên sâu để xử trí tình trạng tắc nghẽn mạch vành.

Song song với quá trình cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã phối hợp chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo trở lại, sức khỏe cải thiện rõ rệt và có thể giao tiếp bình thường.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Lạc Việt - Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, các bệnh lý tim mạch có thể khởi phát rất đột ngột, kể cả ở những người trước đó không có triệu chứng rõ ràng. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch là yếu tố quyết định giúp cứu sống người bệnh và hạn chế biến chứng nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cần chủ động phòng ngừa bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, ăn uống hợp lý và khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện, điều trị các bệnh lý tiềm ẩn.

