Ngày 11/9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp gặp tai nạn đáng tiếc do xiên thịt nướng.

Bệnh nhi là bé trai 3 tuổi trú tại Phú Thọ. Theo gia đình, cuối tuần nhà tổ chức liên hoan. Sau bữa ăn, những chiếc xiên nướng bằng kim loại được rửa và phơi nhưng chưa kịp cất. Người lớn chỉ phát hiện trẻ lấy xiên để chơi sau khi tai nạn xảy ra.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng chấn thương nhãn cầu nghiêm trọng. Trước nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực của trẻ, các bác sĩ Khoa Mắt, Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Gây mê hồi sức nhanh chóng hội chẩn, đánh giá toàn trạng và phẫu thuật cấp cứu trong đêm.

Trẻ được bác sĩ kiểm tra lại. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ tiến hành khâu phục hồi nhãn cầu cho trẻ. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn định, siêu âm mắt chưa ghi nhận thêm tổn thương bất thường. Trẻ tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Nhi khoa.

Đáng chú ý, thời điểm nhập viện, bệnh nhi đang bị viêm đường hô hấp nên quá trình xử trí cần sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, từ đánh giá toàn trạng, gây mê hồi sức, phẫu thuật mắt đến chăm sóc sau mổ.

Theo các bác sĩ, chấn thương mắt do vật sắc nhọn có thể gây tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Trẻ nhỏ thường chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của những vật dụng như dao, kéo, que xiên kim loại, đũa hoặc que tre.

Cha mẹ và người chăm sóc cần cất các vật sắc nhọn ngay sau khi sử dụng, không để con lấy làm đồ chơi và không để trẻ chạy nhảy khi đang cầm những vật dụng dài, nhọn.

Nếu trẻ bị dị vật sắc nhọn đâm vào mắt, người lớn không tự ý rút dị vật, không ấn hoặc dụi mắt, không tự nhỏ thuốc mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt để được xử trí.

Liên tiếp các ca cấp cứu do tai nạn, bác sĩ 115 lưu ý đặc biệt Ngày đầu lễ, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa liên tục tiếp nhận, điều phối các ê-kíp xử trí nhiều vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong đó, 2 trường hợp không qua khỏi.