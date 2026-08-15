Ngày 15/8, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông tin, các bác sĩ Khoa Nam học và Y học giới tính vừa mổ cấp cứu cho nam bệnh nhân 15 tuổi bị vỡ tinh hoàn sau tai nạn xe đạp.

Theo gia đình, nam sinh không may va phải ổ gà trên đường, khiến vùng bìu bị dập mạnh vào xe. Sau tai nạn, bệnh nhân đau tức và sưng nhẹ vùng bìu nhưng không có biểu hiện bầm tím rõ ràng. Vì cho rằng chấn thương không nghiêm trọng, gia đình chưa đưa con đi khám.

Hơn một ngày sau, bìu sưng to và đau tăng dần, nam sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, vùng bìu của bệnh nhân sưng nề nhưng vẫn không bầm tím rõ. Tuy nhiên, siêu âm tinh hoàn cho thấy đường vỡ cân trắng tinh hoàn, một phần nhu mô tinh hoàn thoát ra ngoài - dấu hiệu điển hình của vỡ tinh hoàn, một cấp cứu cần được xử trí sớm.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Khi phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tràn máu màng tinh hoàn, khoảng một nửa nhu mô tinh hoàn bị vỡ, thoát ra ngoài và có biểu hiện thiếu máu. Phần nhu mô còn lại vẫn có khả năng bảo tồn. Ê-kíp đã loại bỏ phần mô không còn khả năng sống, kiểm soát chảy máu và xử trí tổn thương, qua đó giữ lại phần tinh hoàn còn lành cho bệnh nhân.

Các bác sĩ Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo, tinh hoàn được bao bọc bởi lớp màng chắc gọi là cân trắng. Khi chịu lực tác động mạnh, lớp màng này có thể bị rách, khiến nhu mô tinh hoàn thoát ra ngoài và ảnh hưởng đến mạch máu nuôi. Nếu không được xử trí kịp thời, phần mô thiếu máu có thể hoại tử.

Vì vậy, sau chấn thương trực tiếp vùng bìu, bệnh nhân cần được khám sớm nếu xuất hiện đau tinh hoàn, sưng tăng dần, đau ngày càng nhiều, bầm tím, thay đổi kích thước hoặc vị trí tinh hoàn, buồn nôn, nôn, khó tiểu hoặc có máu trong nước tiểu.

Đặc biệt, không bầm tím không có nghĩa là tinh hoàn không bị tổn thương. Phụ huynh không nên chờ đến khi bìu sưng to hoặc đau dữ dội mới đưa con đi khám. Việc đánh giá và xử trí sớm giúp tăng khả năng bảo tồn tinh hoàn, đặc biệt ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Uống thuốc huyết áp cao lo khả năng sinh lý giảm: Chuyên gia nói gì? Nhiều nam giới lo thuốc hạ huyết áp dùng lâu dài có thể làm giảm ham muốn nên tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc.

Bị chuột rút khi bơi, nam sinh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch Trong lúc đang bơi khu vực bể sâu, nam sinh đã bị chuột rút dẫn tới đuối nước. Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, suy đa tạng.