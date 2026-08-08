Ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin, các bác sĩ tại đây tiếp nhận cấp cứu nam sinh 15 tuổi. Trong khi bơi tại khu vực bể sâu khoảng 4m, người bệnh bất ngờ bị chuột rút và đuối nước. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa người bệnh lên bờ và tiến hành xử trí ban đầu.

Sau đó, nam sinh này được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực trong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã khẩn trương kiểm soát hô hấp đặt ống nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.

Nam sinh cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Ảnh: BVCC.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, được an thần, thở máy. Qua ống nội khí quản có nhiều bọt hồng trào ra; chỉ số SpO2 chỉ đạt 70%; phổi thông khí kém, có nhiều ran ẩm và ran nổ hai bên; huyết áp giảm, phải phụ thuộc vào thuốc vận mạch.

Theo bác sĩ Đinh Văn Trung, khi nhập viện, người bệnh suy hô hấp cấp tiến triển mức độ nặng do đuối nước, kèm theo sốc và suy đa tạng, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân được áp dụng nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu bao gồm thở máy, sử dụng thuốc vận mạch duy trì huyết động, lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, điều trị kháng sinh...

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần cải thiện.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi tham gia các hoạt động bơi lội. Ngay cả người đã biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu bị chuột rút, kiệt sức hoặc hoảng loạn, đặc biệt tại khu vực nước sâu.

Để phòng tránh tai nạn đuối nước, người dân cần chú ý khởi động kỹ trước khi xuống nước; không bơi một mình hoặc bơi tại khu vực không có người giám sát. Khi cơ thể mệt mỏi, đang có bệnh hoặc vừa sử dụng rượu, bia, bạn không nên bơi. Trẻ em và người bơi chưa thành thạo nên dùng áo phao.

Khi phát hiện người đuối nước, người dân cần gọi lực lượng cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi nước bằng phương pháp an toàn và nhanh chóng gọi cấp cứu 115 hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Người phụ nữ đột ngột gục ngã, vào cấp cứu khi sự sống chỉ tính bằng phút Trong chuyến về quê ở Hưng Yên, bà H. bất ngờ khó thở dữ dội, tím tái rồi gục ngã. Bệnh nhân được chuyển lên Hà Nội cấp cứu trong tình trạng sốc tim, phù phổi cấp.

Cấp cứu vì ăn chuối, uống nước dừa thường xuyên Thường xuyên ăn chuối và uống nước dừa, một người đàn ông mắc bệnh thận mạn rơi vào tình trạng nguy kịch.