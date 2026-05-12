Trước đó, sáng 27/3, lực lượng chức năng tiếp nhận và chăm sóc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, chưa có người thân nào đến nhận cháu bé.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định cháu bé là con của sản phụ N.N.T.N. (SN 2010).

UBND phường Nha Trang thực hiện niêm yết thông báo công khai trong 7 ngày (từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5) để tìm người thân cho bé trai trên.

Cơ quan chức năng đề nghị tổ chức, cá nhân hoặc thân nhân của cháu bé sớm liên hệ với UBND phường Nha Trang để làm thủ tục nhận lại theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý đối với trẻ bị bỏ rơi theo quy định.