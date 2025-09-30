Sau 5 vòng đấu tại LPBank V-League 2025/26, CLB Becamex TPHCM chỉ giành được 1 chiến thắng, thua 4 và hiện xếp ở vị trí thứ 12/14.

Đáng nói, ở vòng đấu thứ 5, nhà cựu vô địch V-League phải nhận thất bại đau đớn trước SHB.Đà Nẵng ngay trên sân nhà khiến ghế của HLV Nguyễn Anh Đức lung lay dữ dội.

HLV Nguyễn Anh Đức

Ít ngày sau thất bại này, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đã đưa ra quyết định rút lui khỏi ghế thuyền trưởng CLB Becamex TPHCM: “Có lẽ nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn. Rất tiếc khi mọi thứ vẫn đang dang dở, nhưng vẫn rất trân trọng và cảm ơn những tháng đã qua ở Becamex TPHCM. Xin tạm biệt và chúc đội luôn thành công ở chặng đường phía trước”.

HLV Nguyễn Anh Đức tiếp quản ghế thuyền trưởng đội bóng đất Thủ ở vòng 19 mùa giải trước, tuy nhiên sau ít tháng dưới sự lèo lái của cựu tiền đạo này, mọi thứ vẫn không khả quan đối với Becamex TPHCM dù được kỳ vọng sẽ đưa nhà cựu vô địch V-League trở lại.