Không ngoài dự đoán, với việc nhiều cựu binh gặp chấn thương và phong độ không tốt, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho 8 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026, gồm: thủ môn Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Đình Bắc.

Danh sách đội tuyển vẫn còn những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh...

Tuyển Việt Nam có sự kết hợp giữa các cựu binh và gương mặt trẻ. Ảnh: Hải Hoàng

Sự vắng mặt đáng chú ý ở đợt tập trung lần này là thủ thành Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Hùng Dũng, Tuấn Anh... trong khi Đặng Văn Lâm trở lại sau thời gian dài không lên đội tuyển.

Việc gặp đối thủ Nepal không quá mạnh sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ được thể hiện mình, hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu HCV. Sự góp mặt của lứa U23 hứa hẹn mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 4/10 tại TP.HCM, chuẩn bị cho hai lượt trận gặp Nepal. Trận lượt đi diễn ra trên SVĐ Gò Đậu vào ngày 9/10, trong khi trận lượt về được tổ chức tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 14/10.