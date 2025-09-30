"Ở vòng 6 LPBank V-League diễn ra ngày 2/10 giữa CLB Ninh Bình và Thể Công Viettel có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tại nhóm dẫn đầu. Với mục tiêu tạo nên một trận đấu công bằng, khách quan, góp phần củng cố niềm tin của khán giả vào tính minh bạch và chuyên nghiệp của giải, Công ty Thể thao Viettel trân trọng đề xuất Ban tổ chức giải xem xét việc mời trọng tài người nước ngoài tham gia điều hành trận đấu này.

Chúng tôi tin rằng việc áp dụng trọng tài quốc tế người nước ngoài sẽ góp phần tạo ra dư luận tích cực, nâng cao uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của giải đấu trong mắt người hâm mộ, cũng như truyền thông trong và ngoài nước", trích văn bản của CLB Thể Công Viettel gửi tới VPF.

Thể Công Viettel quyết thắng Ninh Bình. Ảnh: S.N

Sau 5 vòng đấu, CLB Ninh Bình đang dẫn đầu BXH (4 thắng, 1 hòa), trong khi Thể Công Viettel đứng thứ 5 với 11 điểm (3 thắng, 2 hòa). Cả hai đội đều đang duy trì thành tích bất bại tại LPBank V-League 2025/26.

Trong chuyến làm khách sắp tới, nếu đánh bại Ninh Bình, Thể Công Viettel có cơ hội lên ngôi nhất bảng. Tuy nhiên đây là trận đấu rất khó khăn khi đội bóng cố đô Hoa Lư có lợi thế sân nhà cùng phong độ tốt, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.