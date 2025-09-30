Kế hoạch bị đảo lộn

Sau thất bại nặng nề ở trận lượt đi trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, cánh cửa đến VCK của tuyển Việt Nam trở nên vô cùng nhỏ hẹp.

Đối mặt với nguy cơ thất bại ở mục tiêu quan trọng nhất, chính vì thế, HLV Kim Sang Sik đã sớm vạch ra kế hoạch dồn toàn lực cho đội U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với nhiều thách thức trong tháng 10

Mục tiêu khi đó rất rõ ràng: chinh phục tấm HCV SEA Games 2025 và hướng tới một kỳ U23 châu Á 2026 thành công. Việc “buông” đội tuyển quốc gia trong giai đoạn còn lại dường như là một lựa chọn hợp lý, vừa giảm áp lực, vừa có thêm thời gian rèn giũa lớp kế cận.

Thế nhưng, mọi thứ bất ngờ đảo lộn sau án phạt của FIFA dành cho Malaysia liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch không đúng quy trình. Khả năng trận thua 0-4 của tuyển Việt Nam trước đối thủ này bị xử ngược lại và điều đó mở ra cơ hội lớn để thầy trò HLV Kim Sang Sik trở lại đường đua giành vé dự Asian Cup 2027.

"Món quà" bất ngờ này đã đẩy HLV Kim Sang Sik vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan khi buộc phải dốc toàn lực cho cả 2 đội bóng, thay vì thảnh thơi với tuyển Việt Nam

Tháng 10 đầy thách thức

Sự thay đổi đột ngột này biến đợt tập trung FIFA Days tháng 10 tới trở thành một tháng đầy bận rộn và thách thức cho HLV Kim Sang Sik. Để có thể quán xuyến cả hai đội tuyển, thuyền trưởng người Hàn Quốc ngoài việc tập trung song song sẽ phải áp dụng phương án "gối đầu" lực lượng, một công việc đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực gấp đôi.

Cụ thể, để chuẩn bị cho trận đấu với Nepal, tuyển Việt Nam có thể được bổ sung một loạt gương mặt nổi bật từ lứa U23 lên tập luyện cùng các đàn anh, vừa để tích lũy kinh nghiệm, vừa là phương án làm mới đội hình.

Khi phải quan tâm kỹ lưỡng cả U23 Việt Nam lẫn tuyển Việt Nam nhằm đảm bảo đi đúng kế hoạch.

Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam cũng phải có những sự thay đổi. Khi các trụ cột được điều lên tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik buộc phải tìm kiếm và trao cơ hội cho những nhân tố hoàn toàn mới để lấp vào khoảng trống.

Những tính toán này khiến HLV Kim Sang Sik rơi vào thế vô cùng vất vả khi phải theo dõi, chỉ bảo cho các tân binh còn bỡ ngỡ ở tuyển Việt Nam, vừa phải dành thời gian để uốn nắn, lắp ghép một đội hình U23 gần như mới.

Khối lượng công việc khổng lồ, áp lực phải thành công trên cả hai mặt trận đang đè nặng lên vai chiến lược gia người Hàn Quốc. Do vậy, hành trình tháng 10 tới bỗng nhiên trở thành bài kiểm tra thực sự cho năng lực quản trị và xoay sở của ông Kim Sang Sik.