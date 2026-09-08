Mới đây, đoạn video ghi lại màn biểu diễn văn nghệ của nhóm học sinh Trường THPT Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh, trong lễ khai giảng năm học 2026-2027 được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một số ý kiến cho rằng trang phục và động tác biểu diễn của học sinh chưa phù hợp với lứa tuổi cũng như tính chất trang nghiêm của lễ khai giảng, trong khi nhiều người khác nêu quan điểm học sinh cần được tạo điều kiện để thể hiện sự tự tin, năng động và năng khiếu nghệ thuật.

Trao đổi với VietNamNet ngày 8/9, bà Ngô Thị Hồng Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Du số 1, cho biết một số hình ảnh được chia sẻ có thể là những đoạn cắt từ tiết mục, nên khó phản ánh đầy đủ màn biểu diễn và dễ dẫn đến cách nhìn phiến diện.

"Đây là tiết mục nhảy hiện đại, phù hợp với giới trẻ. Về trang phục, tôi nghĩ các em mặc khá kín đáo, quần dài, áo phông cao cổ. Trong quá trình biểu diễn, một số động tác có thể để lộ phần eo nhưng chưa đến mức gây phản cảm", bà Thúy nói.

Tiết mục nhảy hiện đại của học sinh Trường THPT Tiên Du số 1 (Bắc Ninh) gây xôn xao. Ảnh: Cắt từ clip

Theo hiệu trưởng, chương trình văn nghệ tại lễ khai giảng gồm 3 tiết mục, đan xen giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Các tiết mục hát, múa hướng đến chủ đề quê hương, đất nước, trong khi tiết mục nhảy nhằm tạo không khí trẻ trung, phù hợp với học sinh.

Hiệu trưởng nói nhà trường sẽ rút kinh nghiệm

Theo bà Thúy, nhóm học sinh biểu diễn là thành viên CLB Nhảy của trường, gồm học sinh nhiều khối lớp và một số em vừa tốt nghiệp lớp 12. CLB được duy trì nhiều năm, thường biểu diễn trong các chương trình của trường và hoạt động giao lưu.

Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Du số 1 cho rằng việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trong đó có văn nghệ, thể thao và các câu lạc bộ năng khiếu, là cần thiết để học sinh phát triển toàn diện.

“Quan điểm của tôi là học sinh ngoài việc học văn hóa cũng cần có các hoạt động về kỹ năng sống, văn nghệ, thể thao... để các em tự tin, năng động hơn. Tuy nhiên, những hoạt động đó phải phù hợp với giới trẻ, phù hợp với văn hóa truyền thống của nhà trường, quê hương và đất nước”, bà Thúy chia sẻ.

Trước những ý kiến trái chiều về tiết mục nhảy, bà Thúy cho biết nhà trường sẽ nhìn nhận lại cách tổ chức, lựa chọn và kiểm duyệt các tiết mục văn nghệ.

“Khi có những bình luận trái chiều thì mình phải rút kinh nghiệm để các sự kiện sau vừa phù hợp với văn hóa giới trẻ, vừa đáp ứng góc nhìn của nhiều đối tượng khán giả hơn”, bà Thúy nói.

Bà Thúy cũng mong những phản hồi trên mạng xã hội được nhìn nhận theo hướng khách quan, xây dựng, tránh tạo áp lực không đáng có đối với học sinh.