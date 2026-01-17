Bảo tàng Phở (Phở Museum) được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho phép hoạt động, với định hướng gìn giữ, phát huy và giới thiệu giá trị di sản ẩm thực Việt Nam đến người dân trong nước và du khách quốc tế.

Ngự tại số nhà 211 Nguyễn Thái Học (phường Phạm Ngũ Lão), bảo tàng rộng khoảng 800m², được bố trí thành 3 tầng không gian trải nghiệm, tổ chức theo mô hình tham quan kết hợp thưởng thức ẩm thực khép kín, kéo dài khoảng 60-75 phút.

Ngay từ lối vào, bảo tàng mang đến hương quế, hồi - dấu ấn đặc trưng của phở. Tại không gian chiếu phim ở tầng 2, hành trình hình thành và phát triển của món ăn này được tái hiện qua những thước phim đậm chất điện ảnh.

Du khách được chiêm ngưỡng các hiện vật hàng trăm năm tuổi cùng tư liệu quý về văn hóa phở ba miền. Hành trình tham quan lịch sử phở từ gánh hàng rong miền Bắc đến biểu tượng ẩm thực Việt vươn tầm thế giới.

Không gian bảo tàng trưng bày hơn 200 hiện vật đã được ghi nhận, cấp phép, cùng hệ thống tư liệu, hình ảnh phong phú phản ánh văn hóa phở ba miền Bắc – Trung – Nam. Đáng chú ý, nhiều hiện vật do các nghệ sĩ trẻ sáng tạo, trong đó có những tác phẩm được làm từ lego hoặc len.

Chị Lê Diệu Linh (45 tuổi, phường Tân Hưng), giảng viên đại học nghiên cứu ẩm thực, quyết định vào tham quan khi thấy bảo tàng sắp khai trương. “Tôi ấn tượng với không gian, hiện vật và khu vực tương tác, phù hợp với hướng nghiên cứu của mình”, chị Linh chia sẻ, đồng thời cho biết việc tham quan giúp chị tìm hiểu sâu hơn về phở, hướng tới mong muốn đưa món ăn này trở thành di sản văn hóa phi vật thể UNESCO.

Từ những gánh phở rong xưa, các trang từ điển ghi nhận chữ “phở”, đến những vật dụng như cối đá, nồi nấu hay bông hoa hồi…, tất cả đều được tái hiện.

Sau khi kết thúc trải nghiệm thị giác ở tầng 2, du khách xuống tầng 1 để thưởng thức phở trong không gian đa chiều, với hệ thống màn hình lớn tạo môi trường đa giác quan, mang lại cảm giác như đang ăn phở trong một không gian hoàn toàn mới.

Khu vực bếp tại bảo tàng phở được thiết kế theo mô hình không gian mở, cho phép du khách quan sát toàn bộ quy trình làm phở từ lúc chan nước lèo đến khi phục vụ tại bàn. Nhân viên luôn đeo găng tay nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tô phở phục vụ tại bảo tàng gồm bánh phở, thịt tái, nạm, gầu, gân, bò viên kèm một chén sườn. Bà Ngô Thị Tú Vân cho biết bà hài lòng với chất lượng món ăn.

Ông Lê Nhật Thanh, đồng sáng lập Bảo tàng Phở, cho biết dự án hướng đến việc kể câu chuyện về phở theo cách mới, giúp du khách, đặc biệt là người trẻ, hiểu rõ hơn về nguồn gốc món ăn. Ý tưởng được ấp ủ nhiều năm, lấy cảm hứng từ các bảo tàng ẩm thực trên thế giới và mất khoảng hai năm để triển khai, trong đó hơn một năm đi dọc Bắc – Trung – Nam sưu tầm tư liệu.

Bảo tàng mở cửa từ 8h đến 21h hàng ngày, hoạt động xuyên Tết, bán vé trọn gói gồm tham quan, thưởng thức phở và quà lưu niệm, với công suất phục vụ khoảng 1.500–2.000 khách/ngày; hiện chủ yếu phục vụ phở Nam.

Bảo tàng cung cấp tour trọn gói với giá 750.000 đồng/người lớn, 500.000 đồng/trẻ em hoặc tour tham quan không kèm ăn. Khách không tham gia tour vẫn có thể thưởng thức phở với mức giá từ 125.000–260.000 đồng/phần.