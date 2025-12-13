Sáng 13/12, sự kiện "Ngày của phở 2025" tại Thương xá Tax (cũ), phường Sài Gòn, TPHCM thu hút nhiều người dân và du khách. Trong ảnh ông Minh Sơn và Trung Hiếu (phường Tân Bình) đến từ sớm, háo hức thưởng thức một tô phở đặc sắc.

Khu vực kê bàn ghế chật cứng người ngồi. Sự kiện quy tụ gần 30 thương hiệu phở nổi tiếng, độc đáo từ Bắc đến Nam, hội tụ nhiều loại phở đa dạng mang đặc trưng của các vùng miền.

Với mức giá 40.000 đồng/tô, lễ hội dự kiến phục vụ hơn 20.000 suất trong 2 ngày. Ban tổ chức sẽ trích ít nhất 10% từ doanh thu bán phở để thực hiện chương trình "Phở yêu thương", nấu và phục vụ phở đến bà con khu vực vùng "rốn lũ" tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), vừa hứng chịu thiệt hại của thiên tai thời gian qua.

Hoa hậu H'Hen Niê trải nghiệm làm phở phục vụ thực khách. Cô cho rằng, phở có khả năng kết nối con người, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. Bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam đều tìm đến phở, trước khi rời đi cũng phải thưởng thức món ăn đặc biệt này.

Nhiều thực khách phải loay hoay tìm chỗ ngồi để thưởng thức tô phở nóng hổi. Thục My (phường Linh Đông) cho biết ngày thường cô rất ít khi ăn món này, nay đến lễ hội trải nghiệm thấy phở gà rất ngon. Do quá đông cô phải đứng tại bàn để ăn song cảm thấy rất vui vì không khí lễ hội náo nhiệt.

Nam du khách nước ngoài hào hứng cùng bạn bè thưởng thức phở tại lễ hội "Ngày của phở 2025". Anh cho biết yêu ẩm thực Việt, đặc biệt là các món nước như bún, phở, bởi hương vị thanh nhẹ nhưng đậm đà, để lại nhiều ấn tượng.

Nhóm khách dùng khay làm bàn ăn. "Giá cả rẻ hơn so với thường ngày. Tôi thấy đây là dịp tốt để nếm thử phở chuẩn vị tới từ các vùng miền, trong đó còn có nhiều món phở rất lạ tôi chưa thấy bao giờ", chị Yến Nhi nói.

Gian hàng phở Hai Thiền mang cả máy làm bánh phở đến và trình diễn làm phở cuốn rau củ cho thực khách xem.

Chị Nguyễn Tiêu Bích Trân cho biết, nhà hàng chuẩn bị hơn 200 tô phở cho ngày đầu tiên. Nếu hết sẽ bổ sung kịp thời để đáp ứng nhu cầu thực khách. Chị bày tỏ niềm vui khi tham gia lễ hội, mong muốn góp phần lan tỏa giá trị của phở Việt.