Dự án Bến xe Nam Vinh được xây dựng cạnh Quốc lộ 1 tuyến tránh TP Vinh (cũ), thuộc địa bàn xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên, nay là xã Phúc Lợi, tỉnh Nghệ An), với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Dự án nhằm giảm ùn tắc và phân luồng giao thông cho các tuyến xe khách nội địa.

Bến xe Nam Vinh nằm trên tuyến tránh TP Vinh (cũ) chưa được đấu nối với quốc lộ.

Dự án do Công ty CP bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư, ban đầu dự kiến thực hiện từ tháng 5/2009 - 7/2011, nhưng mãi đến năm 2020 mới chính thức khởi công. Sau hơn 5 năm, hiện dự án mới hoàn thành giai đoạn 1 và vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1.

Bến xe Nam Vinh được thiết kế với quy mô bến xe loại 1, có diện tích xây dựng bến là 100.000m2, công suất 500 chuyến xe xuất bến mỗi ngày và 15.000 lượt người đi xe.

Giai đoạn 1 của dự án được xây dựng trên diện tích 19.000m². Đến tháng 3/2023, các hạng mục của giai đoạn này đã hoàn thành, dự kiến sẵn sàng đưa vào hoạt động khi việc vận tải hành khách tại Bến xe chợ Vinh buộc phải ngừng vào ngày 30/4/2023.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm hoàn thành giai đoạn 1, bến xe vẫn chưa thể đưa vào khai thác.

Cảnh nhếch nhác tại Bến xe Nam Vinh sau hơn 2 năm "đắp chiếu".

Theo quan sát của PV VietNamNet, công trình giai đoạn 1 cơ bản hoàn thiện với tòa nhà chính, hệ thống bãi xe, tường rào và cổng. Sau thời gian dài không đưa vào hoạt động, một số hạng mục đã xuống cấp.

Một số hạng mục đã xuống cấp.

Theo tìm hiểu, để Bến xe Nam Vinh có thể đi vào hoạt động, phía chủ đầu tư phải được cơ quan quản lý nhà nước cho phép đấu nối đường ra, vào với Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh. Việc này thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Theo quy hoạch, vị trí đấu nối ra, vào dự kiến đặt tại Km22+250 và Km20+600. Tuy nhiên, khoảng cách giữa bến xe đến điểm đấu nối theo quy hoạch quá xa, chưa kể còn vướng sông Rào Máng. Do đó, nếu làm đường gom để đi vào và ra tại 2 điểm nói trên, chi phí sẽ rất lớn.

Nhà ga bến xe đã hoàn thành từ năm 2023.

Đầu năm 2023, trên cơ sở các tờ trình của chủ đầu tư, của Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng), UBND tỉnh Nghệ An đã đề xuất với Bộ GTVT được đấu nối dự án vào Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh tại Km22+900.

Bên trong khuôn viên dự án Bến xe Nam Vinh.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Minh Thành, Tổng giám đốc Công ty CP bến xe Nghệ An cho biết, Bộ Xây dựng đã đồng ý cho phép đấu nối Bến xe Nam Vinh vào Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh tại Km22+900. Tuy nhiên, do thời gian vừa qua thời tiết xấu nên chủ đầu tư vẫn chưa thể thi công.

"Hiện nay, chúng tôi đang chờ thi công đường để đấu nối vào quốc lộ, nhưng do vừa qua mưa bão nhiều nên chưa thể tiến hành. Dự kiến trong quý 1 năm 2026, việc thi công đấu nối sẽ hoàn thành và đưa bến xe đi vào hoạt động", ông Thành cho hay.