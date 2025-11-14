Tăng cường sức đề kháng qua chế độ ăn

Chế độ dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng trong việc phòng tránh và mau hồi phục khi trẻ mắc các bệnh đường hô hấp, trong đó có cúm A. Để phòng chống bệnh cúm, cha mẹ nên cho trẻ dùng các món ăn nóng, ấm; thêm các gia vị có tác dụng kháng sinh tự nhiên như tỏi, nghệ.

ThS.BS Trần Thu Nguyệt - Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, chế độ ăn của trẻ nhằm tăng cường sức đề kháng cần tuân theo những nguyên tắc cơ bản: Ăn đủ tinh bột, đạm động vật, chất béo; cân đối tỷ lệ dầu, mỡ và đặc biệt chú ý đến một số thực phẩm dưới đây:

Thực phẩm giàu vitamin A

Không chỉ có nhiều lợi ích đối với sự phát triển thị giác, vitamin A còn giúp bảo vệ cơ thể trẻ trước nguy cơ nhiễm trùng, hạn chế sự xâm nhập của các loại virus gây bệnh đường hô hấp.

Vitamin A tăng cường tế bào biểu mô và tăng chất dịch nhầy của hệ hô hấp, ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn, virus nên rất hiệu quả trong phòng ngừa bệnh hô hấp như cúm mùa.

Bệnh nhi nhập viện điều trị do mắc cúm A tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BVCC

Vitamin A có nhiều trong các loại rau màu xanh thẫm, quả màu đỏ, vàng như: Đu đủ, dưa hấu, quả hồng, bưởi, cam, quýt, cà rốt, bí đỏ, khoai lang, cà chua, rau dền đỏ… hoặc trong các thực phẩm như cá hồi, bơ, sữa chua, phô mai…

Vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng giúp duy trì sức khỏe tổng thể, cần thiết cho hoạt động của các tế bào miễn dịch, tăng cường hệ miễn dịch và đề kháng của trẻ, ngăn ngừa cảm cúm.

Các loại trái cây giàu vitamin C gồm: Cam, quýt, bưởi, dưa hấu, ổi, chanh... Có thể cho trẻ ăn trực tiếp trái cây hoặc uống nước ép.

Lưu ý rằng vitamin C có rất nhiều trong rau quả hằng ngày nhưng nhiều trẻ nhỏ lại không thích ăn. Vì vậy, cha mẹ nên tìm cách làm món rau, hoa quả hấp dẫn hơn, đa dạng loại rau quả để trẻ dễ ăn hơn. Nếu trẻ vẫn không thích, có thể cắt nhỏ rau củ, trộn vào cháo, bột hoặc chế biến riêng để khuyến khích trẻ ăn.

Đạm động vật

Đạm động vật chứa nhiều protein tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, giúp trẻ tăng sức đề kháng. Vì vậy, ăn đủ đạm sẽ giúp trẻ phòng bệnh tốt hơn, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Cha mẹ nên bổ sung các thực phẩm giàu đạm như: Thịt bò (giàu đạm nhất trong các loại thịt), thịt lợn, thịt gà, tôm, cua, trứng… Những thực phẩm này cung cấp các acid amin thiết yếu, sắt và vitamin B12, giúp tăng cường khả năng phòng chống bệnh hô hấp, cúm mùa ở trẻ.

Bổ sung chất xơ

Chất xơ từ rau xanh, trái cây và các loại hạt tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và chức năng phổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tùy độ tuổi mà nhu cầu chất xơ khác nhau: Người lớn cần 20-22g/ngày, trẻ em chỉ cần khoảng một nửa lượng đó. Do trẻ thường ít hứng thú với món ăn giàu chất xơ, cha mẹ nên chế biến đa dạng để giúp trẻ hấp thu đủ chất này từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau.

Những món ăn cần hạn chế

Bác sĩ Nguyệt cũng lưu ý, hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn vặt, chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, nước uống có ga, nước ngọt và các sản phẩm từ sữa.

“Mặc dù các sản phẩm từ sữa không gây ra tình trạng tiết dịch nhầy nhiều hơn, tuy nhiên có thể khiến đờm đặc hơn, gây khó khăn khi ho và nuốt. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa sữa và lượng chất nhầy vẫn chưa rõ ràng, tùy thuộc vào từng cá nhân”, bác sĩ Nguyệt cho biết.