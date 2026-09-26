Bác sĩ còn dư thời gian nhưng bị 'trói' bởi quy định

Việc giới hạn 65 lượt khám BHYT/bác sĩ/8 giờ khiến nhiều bệnh nhân mạn tính phải ngậm ngùi ra về vì không thể đăng ký đúng bác sĩ điều trị quen thuộc. Trong khi đó, các cơ sở y tế cũng bị hạn chế khi chưa thể tối ưu hóa năng lực tiếp nhận bệnh nhân.

Anh P.V.S. (48 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn Nhất) đưa mẹ đi tái khám các bệnh lý nền đái tháo đường, tăng huyết áp và lupus tại Bệnh viện Thống Nhất. Mẹ anh S. điều trị bệnh nền tại đây gần 20 năm nay. Lần này, bà đành hoãn khám do bác sĩ đang theo dõi bệnh cho mình đã nhận đủ định lượng bệnh nhân BHYT.

Dù được hướng dẫn chuyển sang phòng khám khác, cụ bà vẫn mong muốn bác sĩ quen tiếp tục theo dõi để đảm bảo tính liên tục trong phác đồ điều trị. Vì vậy, hai mẹ con quyết định ra về để sang tuần sẽ đến sớm hơn.

Bác sĩ Trương Quang Anh Vũ - Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất đang khám cho bệnh nhân đăng ký BHYT. Ảnh: Thanh Huyền.

Tương tự, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bà P.T.H. (65 tuổi, ngụ phường Bình Trưng) đến tái khám bệnh lý tim mạch và ông N.T.D. (70 tuổi, ngụ P. An Khánh) tái khám đái tháo đường trong ngày 25/9 cũng phải ra về vì quy định giới hạn bệnh nhân BHYT cho mỗi bác sĩ trong ngày.

Theo bà H., người bệnh mạn tính lâu năm có nguyện vọng được một bác sĩ đồng hành, theo dõi sát sao tiến trình bệnh. Trong khi đó, ông D. bày tỏ sự băn khoăn khi thời gian làm việc của bác sĩ vẫn còn nhưng hệ thống lại không cho phép tiếp nhận thêm bệnh nhân BHYT.

Quy định cần linh hoạt để phù hợp thực tế

Bác sĩ CKII Trương Quang Anh Vũ - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, theo quy định BHYT, mỗi bác sĩ không được khám quá 65 bệnh nhân/8 giờ làm việc.

Điều này gây ra một số bất tiện cho người bệnh. Khi khám đến số thứ 65, bác sĩ vẫn còn thời gian khám tiếp nhưng không được phép tiếp nhận thêm. Bệnh nhân buộc phải chuyển sang phòng khác, khám bác sĩ khác hoặc đổi lịch sang ngày hôm sau.

Các bệnh nhân có nhu cầu khám BHYT tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lê Văn Thịnh rất đông. Ảnh: Thanh Huyền.

Hiện nay, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức khám từ 6h đến 17h. Do đó, mỗi bác sĩ khám tối đa 85 bệnh nhân BHYT/ngày (quy đổi 85 bệnh nhân/11 giờ).

Các bác sĩ phải tuân thủ quy định, dừng nhận bệnh khi đạt định lượng này và chuyển số bệnh nhân BHYT dôi dư cho phòng khám khác. Mặc dù trên thực tế tới bệnh nhân thứ 85, bác sĩ vẫn còn đủ thời gian xử lý thêm.

“Đội ngũ bác sĩ các chuyên khoa của Bệnh viện Thống Nhất đủ năng lực khám 6.000 lượt bệnh nhân/ngày. Tuy nhiên, khó khăn duy nhất là người bệnh BHYT muốn điều trị liên tục với bác sĩ quen thuộc nên họ đành quay về nhà hẹn ngày khác để khám đúng bác sĩ đã theo dõi suốt quá trình", bác sĩ Vũ giải thích.

Từ thực trạng trên, bác sĩ Vũ đề xuất quy định BHYT nên điều chỉnh, nâng mức giới hạn lên 90 ca BHYT/8 giờ/ngày cho mỗi bác sĩ. Sự thay đổi này sẽ phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của bệnh nhân cũng như năng lực tiếp nhận của bệnh viện.

Đồng quan điểm, bác sĩ CKII Nguyễn Phi Hoàng - Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận từ 2.500 - 3.100 ca khám với lực lượng 90 bác sĩ.

Định mức 65 ca BHYT/8 giờ/bác sĩ hiện chưa sát với thực tế, bởi các bác sĩ hoàn toàn có thể đảm nhận 85 ca/8 giờ.

Một phòng khám tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh trưa 25/9 vẫn còn rất nhiều bệnh nhân BHYT chờ tới lượt nhưng phải chuyển sang phòng khác hoặc hẹn lịch ngày khác. Ảnh: Thanh Huyền.

Trong khi đó, người bệnh mạn tính phải chờ đợi và có nguyện vọng chính đáng là được một bác sĩ theo dõi xuyên suốt quá trình điều trị.

Theo bác sĩ Hoàng, quy định của BHYT xuất phát từ mục đích tốt, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, giới hạn định mức hiện tại cần sớm được cơ quan quản lý điều chỉnh linh hoạt hơn để gỡ khó cho cả bệnh viện lẫn người dân.