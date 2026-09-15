BHXH Việt Nam vừa thông tin, người tham gia BHYT thuộc nhóm tự đóng có thể thực hiện gia hạn thẻ qua Cổng Dịch vụ công, ứng dụng ngân hàng có tích hợp dịch vụ thanh toán BHXH, BHYT hoặc thông qua cơ quan BHXH, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng.

Cơ quan BHXH khuyến nghị người dân chủ động gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng và theo dõi quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ trên các kênh chính thức.

3 cách gia hạn thẻ BHYT

- Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Người tham gia lựa chọn dịch vụ “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”.

Quy trình này áp dụng cả trường hợp đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT và một số trường hợp thay đổi nhóm tham gia. Người tham gia kê khai thông tin theo yêu cầu. Hệ thống sẽ kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và xác định số tiền phải đóng. Sau khi thanh toán trực tuyến thành công, người tham gia nhận biên lai điện tử, thông báo kết quả và thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký.

- Qua ứng dụng ngân hàng.

Người tham gia có thể đóng tiền gia hạn thẻ BHYT trực tuyến trên ứng dụng của 4 ngân hàng gồm Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV.

Cơ quan BHXH khuyến nghị người dân chủ động gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng và theo dõi quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ trên các kênh chính thức. Ảnh: Phạm Hải

Trên ứng dụng ngân hàng, người tham gia lựa chọn dịch vụ thanh toán BHXH/BHYT và thực hiện theo hướng dẫn. Trước khi xác nhận giao dịch, cần kiểm tra kỹ thông tin người tham gia, thời gian gia hạn và số tiền phải đóng. Sau khi thanh toán thành công, BHXH Việt Nam khuyến nghị người tham gia lưu lại chứng từ hoặc mã giao dịch để tra cứu, đối chiếu khi cần.

- Qua cơ quan BHXH hoặc tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT.

Người tham gia có thể đến cơ quan BHXH hoặc tổ chức hỗ trợ gần nhất để được hướng dẫn và thực hiện đóng BHYT. Khi nộp tiền, cần nhận và lưu biên lai, chứng từ thu tiền; đồng thời kiểm tra các thông tin liên quan đến người tham gia, số tiền và kỳ đóng.

Đơn vị thực hiện thu có trách nhiệm cấp biên lai cho người tham gia và nộp số tiền đã thu cho cơ quan BHXH hằng ngày qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích theo quy định.

Đóng tiền xong, kiểm tra giá trị thẻ ở đâu?

BHXH Việt Nam lưu ý, ứng dụng ngân hàng là một kênh thực hiện giao dịch đóng, gia hạn BHYT; trong khi VssID - BHXH số và VNeID là các kênh thuận tiện để kiểm tra, sử dụng thông tin thẻ BHYT.

Người tham gia có thể theo dõi, kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức.

Trên ứng dụng VssID - BHXH số, người dân đăng nhập tài khoản để theo dõi thông tin quá trình tham gia. Tại mục “Thẻ BHYT”, có thể kiểm tra thông tin thẻ, giá trị sử dụng và quyền lợi hưởng BHYT.

Trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, người dân truy cập baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến” rồi chọn “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”. Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Kết quả tra cứu thể hiện các thông tin chính như giá trị sử dụng thẻ, nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và thời điểm đủ 5 năm liên tục. Trường hợp thông tin BHYT đã được tích hợp, người dân có thể kiểm tra trên VNeID bằng cách vào “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT”.

Ngoài ra, khi thông tin chưa được cập nhật hoặc có dấu hiệu chưa chính xác, người dân có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam theo số 1900 9068 hoặc cơ quan BHXH để được hỗ trợ tra cứu, đối chiếu.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân hình thành thói quen kiểm tra giá trị sử dụng thẻ BHYT trước thời điểm thẻ cũ hết hạn và kiểm tra lại sau khi hoàn tất giao dịch đóng, gia hạn.

Khi phát hiện dữ liệu chưa được cập nhật hoặc không khớp với chứng từ đã nộp, người tham gia cần giữ lại biên lai, chứng từ hoặc mã giao dịch và liên hệ ngay với nơi đã tiếp nhận tiền hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra, xử lý.