Tại Hội nghị Thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2026 do Hội Lão khoa Việt Nam mới tổ chức, các chuyên gia nhìn nhận lão hóa miễn dịch cùng các bệnh lý nền khiến người cao tuổi dễ mắc bệnh truyền nhiễm. Trong đó, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) đang trở thành mối đe dọa sức khỏe cực kỳ nguy hiểm.

Người cao tuổi đối diện với nhiều bệnh tật. Ảnh: N. Huyền

Trong khi đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Theo thời gian, hệ miễn dịch suy giảm khiến người cao tuổi, đặc biệt là nhóm mắc các bệnh nền như hen phế quản, tim mạch, đái tháo đường hoặc COPD, rất dễ gặp biến chứng nặng.

RSV vốn là vi rút hô hấp phổ biến, dễ lây và thường chỉ gây triệu chứng nhẹ như cảm lạnh ở người trẻ. Tuy nhiên, với người lớn tuổi và có bệnh nền, RSV có thể bùng phát thành các nhiễm trùng đường hô hấp dưới cực kỳ nghiêm trọng.

Mô hình dự báo trong 5 năm tại Việt Nam ước tính có tới 4,6 triệu ca hô hấp cấp do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên. Đáng chú ý, khoảng 200.000 ca phải nhập viện khẩn cấp và gần 18.000 trường hợp tử vong.

PGS.TS.BS. Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết hiện tượng lão hóa miễn dịch làm suy giảm khả năng tự bảo vệ của cơ thể.

Trước mức độ nguy hiểm của RSV, Phó giáo sư Thái cho rằng người cao tuổi chủ động dự phòng nhiễm trùng là ưu tiên hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ chất bổ trợ (adjuvant) trong vắc xin mới sẽ giúp tăng cường đáp ứng miễn dịch tối ưu cho người cao tuổi.