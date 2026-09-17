Nội dung được Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thông tin khi trả lời ý kiến cử tri Thanh Hóa về nâng định mức, chủng loại và số lượng thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại tuyến xã.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng BHYT.

Đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, Thông tư số 20/2022 của Bộ Y tế gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Đối với thuốc y học cổ truyền, Thông tư số 05/2015 của Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020, quy định 229 thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Danh mục thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu được sử dụng và thanh toán tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định.

Người đứng đầu ngành Y tế cho biết danh mục thuốc BHYT tại Việt Nam được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục nêu trên.

Khám cho người dân tại trạm Y tế xã ở Hà Tĩnh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư 20 nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Dự thảo dự kiến bổ sung một số thuốc mới có hiệu quả điều trị, xem xét tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế; đồng thời quy định thanh toán theo cấp chuyên môn kỹ thuật (chuyên sâu, cơ bản, ban đầu) thay cho hạng bệnh viện (hạng đặc biệt, hạng I, II, III, IV) như tại Thông tư số 20.

"Theo phương án đang được rà soát, danh mục thuốc sửa đổi, bổ sung dự kiến mở rộng phạm vi thanh toán BHYT tại cơ sở cấp ban đầu, trong đó có trạm y tế xã, đối với 349 thuốc", Bộ trưởng Y tế thông tin. Quy định này nhằm tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở, hạn chế việc phải chuyển lên tuyến trên và giảm thời gian, chi phí đi lại.

Mới đây, Bộ Y tế cũng lấy ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Theo đó, dự thảo xây dựng danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền gồm 358 mục (tăng 129 thuốc) và 35 thuốc có kết hợp dược chất với dược liệu. Một số loại được giới hạn điều kiện thanh toán tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, chuyên sâu, nhiều loại không bị giới hạn, nghĩa là được thanh toán khi điều trị tại cơ sở cấp ban đầu.