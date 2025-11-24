Ngày 24/11, trao đổi với PV báo VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Văn Lực - Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt.

Khi đó, bác sĩ Lực đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ khu phòng khám của điều dưỡng: “Anh lên giúp em với, bệnh nhân và người nhà không hợp tác, đang lớn tiếng…”.

Khi bác sĩ đến nơi, bệnh nhân là một người đàn ông 65 tuổi mặt tái nhợt vì đau, tay giữ chặt vùng kín, chiếc quần loang đầy máu. Bên cạnh bệnh nhân là người anh trai, khuôn mặt đỏ bừng.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện lúc 14h cùng ngày vì bí tiểu, trên nền bệnh mạch vành và đang dùng thuốc chống đông. Ê-kíp cấp cứu đã đặt sonde niệu đạo để giải tỏa bế tắc cho người bệnh và khuyên ông nhập viện theo dõi. Tuy nhiên, bệnh nhân và gia đình kiên quyết ký cam kết xin về và cho rằng: “Tôi từng bị hai lần rồi, đặt xong về là tự tiểu được".

Ở nhà, vì nôn nóng, người đàn ông đã tự ý rút ống thông tiểu khi bóng chèn vẫn còn trong bàng quang - một hành động cực kỳ nguy hiểm. Do máu phun ra từ niệu đạo khiến người bệnh phải trở lại bệnh viện.

Bác sĩ Mai Văn Lực cùng các đồng nghiệp thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BSCC.

Lúc này, nhân viên y tế tư vấn người bệnh lấy thông tin và chuyển lên Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học xử lý đúng chuyên khoa. Mục đích của việc lấy thông tin để bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm, ra y lệnh. Quy trình đăng ký không phải gây khó mà nhằm bảo vệ chính bệnh nhân, đảm bảo bác sĩ có hồ sơ hợp lệ để chỉ định và chịu trách nhiệm điều trị.

Tuy nhiên, do người nhà mất bình tĩnh, lớn tiếng, khiến tình hình căng thẳng. Bệnh nhân đã bỏ qua hướng dẫn và lên thẳng phòng khám của Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học.

Theo bác sĩ Lực, khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp không tranh cãi đúng sai mà tiến hành kiểm tra và nhận thấy máu đã tự cầm, bệnh nhân run nhiều vì sợ hơn vì đau.

Sau đó, bác sĩ giải thích rõ tình trạng và đích thân đưa người bệnh xuống phòng cấp cứu, hướng dẫn làm thủ tục, đồng thời vào phòng thủ thuật hỗ trợ xử trí. Bệnh nhân tổn thương niệu đạo không quá nặng và việc làm thủ thuật sau đó diễn ra thuận lợi.

Khi tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, người nhà thừa nhận vì quá hoảng loạn và nghĩ rằng bị “hành” nên mới mất kiểm soát. Gia đình bệnh nhân đã xin lỗi cả ê-kíp và nhân viên đã bị la mắng lúc trước.

Theo bác sĩ Lực, hành động tự rút sonde khi còn bóng chèn có thể gây rách niệu đạo, nhiễm trùng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau ca cấp cứu, ê-kíp Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học cũng tổ chức họp, lắng nghe toàn bộ diễn biến sự việc để rút kinh nghiệm hai chiều: Không chỉ bệnh nhân sai mà quy trình giao tiếp nội bộ cũng có điểm cần cải thiện.

