Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, các ca bệnh liên quan đến đồ chơi tình dục đang gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây.

Điển hình là trường hợp một cô gái 20 tuổi đến bệnh viện cấp cứu vào đêm khuya 19/11. Theo lời kể từ bệnh nhân, cô và bạn trai quyết định thử nghiệm cảm giác mới tại khách sạn. Bạn trai đã sử dụng một dụng cụ giả đưa vào hậu môn của bạn gái. Do thao tác mạnh tay, vật dụng này trượt sâu vào trực tràng của nữ bệnh nhân, không thể rút ra được.

Cặp đôi hoảng loạn, cố gắng tự xử lý nhưng không được. Sau vài giờ đồng hồ đấu tranh với nỗi sợ hãi và xấu hổ, họ mới quyết định đến bệnh viện. Ê-kíp bác sĩ nam khoa tại Bệnh viện E đã can thiệp kịp thời, sử dụng các biện pháp chuyên môn để lấy ra dương vật giả làm từ silicon. Bệnh nhân bị chấn thương nhẹ ở ống hậu môn, không để lại di chứng nghiêm trọng.

Trước đó, các bác sĩ tại đây đã điều trị cho một cô gái 25 tuổi, đang lao động tại nước ngoài. Nữ bệnh nhân cũng gặp tai nạn tương tự khi quan hệ với bạn trai và sử dụng đồ chơi tình dục có nhiều góc cạnh để tìm cảm giác mới. Vật dụng bị kẹt trong âm đạo nhưng do điều kiện y tế tại nước sở tại hạn chế, bệnh nhân phải nén đau chịu đựng và về Việt Nam để xử lý.

Đáng tiếc, do kéo dài thời gian, dụng cụ đã gây hoại tử tổ chức, thủng vào trực tràng và thành sau bàng quang. Bệnh nhân phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp, gánh chịu hậu quả lâu dài về sức khỏe.

Theo bác sĩ Liên, các tai nạn tình dục như vậy thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, sử dụng không đúng cách hoặc chọn sản phẩm kém chất lượng.

“Nếu gặp bất kỳ tai nạn tình dục nào, hãy đến khám ngay lập tức để tránh biến chứng đáng tiếc. Sự xấu hổ có thể dẫn đến hậu quả lâu dài, thậm chí đe dọa tính mạng”, bác sĩ Liên nói.

Bác sĩ cũng khuyến cáo nếu sử dụng đồ chơi tình dục hãy hết sức cẩn thận, ưu tiên chọn loại làm từ silicon mềm để giảm nguy cơ tổn thương. Các dụng cụ cứng, có cạnh sắc có thể gây hại nghiêm trọng cho âm đạo, bàng quang, trực tràng ở nữ giới hoặc dương vật, tinh hoàn ở nam giới. Ngoài ra, nên sử dụng chất bôi trơn phù hợp, tránh thao tác mạnh và luôn có biện pháp dự phòng nếu xảy ra sự cố.

Bác sĩ Liên khuyến nghị giáo dục giới tính cần được đẩy mạnh hơn, đặc biệt với giới trẻ, để tránh những tai nạn, rủi ro trong các hoạt động tình dục thử nghiệm.

